Литовский зоопарк приглашает на свой день рождения

1 июля Литовский зоопарк приглашает каунасцев и гостей города на свой 80-й день рождения! В 1938 г. этот зоопарк был основан Тадасом Иванаускасом и с тех пор работает без перерыва уже 80 лет. До 9 июля на острове Немана можно увидеть выставку исторических фотографий, а с 25 июня все жители и гости города должны быть внимательны и искать спрятанных в городе животных и подарки! Но самый большой праздник состоится в воскресенье.
Kauno zoologijos sodas
© DELFI / Elijus Kniežauskas

В зоопарке выступит победитель X faktorius Игле, по зоопарку будет ходить "Тадас Иванаускас", а Seduja угостит тортом! Если вы считаете, что приходить на день рождения без подарка негоже, то на сайте зоопарка (www.zoosodas.lt), можно найти список подарков, которые можно принести животным! Их можно оставить в отведенном для этого месте у входа в зоопарк.

В зоопарке посетителей ждут встречи со специалистами, разного рода развлечения, которые организуют Robotikos akademija, эксперименты VikiLab, Pingvin.lt нарядит детей в майки с изображением любимых животных, Husqvarna подарит моментальное фото, а Tapatu, Saulės zuikutis и Henna tatuiruotės превратят всех желающих в... животных! Каунасский комиссариат полиции позаботится о безопасном движении и измерит скорость бега посетителей! Оптика Fielman даст посетителям возможность увидеть мир глазами животных, а студенты проверят остроту слуха желающих.

1 июля посетителей ждут специальные экскурсии (в 11 и 14 ч.), билеты на которые надо купить заранее в кассы и, конечно же, посетителей ждут встречи с появившимися на свет в этом году малышами. 11 мая в зоопарке на свет появился верблюжонок Мая. 5 камерунских коз привели 12 козлят, которые появились на свет в период с 9 по 30 мая. 1 мая появился котенок у среднеевропейских лесных котов.

Из Таллинского зоопарка в Каунас привезли немало новых птиц: полярную сову, белоплечего орлана, пару королевских фазанов и гималайских моналов и павлинов.

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Kauno zoologijos sodas Kauno zoologijos sodas Kauno zoologijos sodas

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