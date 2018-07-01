По этому случаю в зоопарке состоится концерт, будут проходить экскурсии, различные программы. Жителям зоопарка вручат подарки, выберут самое любимое животное. Кроме того, проведут презентацию разных животных.
Участников праздника приглашают нарисовать зоопарк или нанести на лицо и руки различные узоры, а также проверить скорость бега, посмотреть на мир глазами животных и сравнить свой слух со слухом животных.
Литовский зоопарк официально был открыт 1 июля 1938 года. Тогда в экспозиции было 40 экспонатов, в их числе – лисицы, благородный олень, лоси, орлы, совы, лани, волки. Это были животные, подаренные основателем зоопарка Тадасом Иванаускасом и другими зоопарками.
В настоящее время в зоопарке больше 250 видов животных, всего 2000 животных.
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