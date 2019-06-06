Корабль P14 Aukstaitis будет участвовать в учениях вместе с немецкой подводной лодкой U-33 и судном обеспечения FGS Fehmarn.

laivas P14 „Aukštaitis“ KAM

На приспособленных для выполнения разных задач кораблях класса Flyvefisken - P12 Dzukas и P14 Aukstaitis ВМС Литвы уже смонтированы два сонара с переменной глубиной погружения, которые позволяют принимающим сигнал на мониторе фиксировать, устанавливать место нахождения и следить за любым находящимся под водой объектом, говорится в сообщении.

Другой корабль этого класса P-15 Selis доставил еще один сонар, который тоже будет смонтирован на корабле.

Как сообщает Минобороны, учения в естественных условиях, с участием настоящей подводной лодки позволит в реальности испытать возможности сонара в водах Балтики.

Таких мощностей для подводного наблюдения у ВМС Литвы не было после отказа от двух фрегатов в 2008-2009 годах.