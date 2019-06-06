Корабль P14 Aukstaitis будет участвовать в учениях вместе с немецкой подводной лодкой U-33 и судном обеспечения FGS Fehmarn.
На приспособленных для выполнения разных задач кораблях класса Flyvefisken - P12 Dzukas и P14 Aukstaitis ВМС Литвы уже смонтированы два сонара с переменной глубиной погружения, которые позволяют принимающим сигнал на мониторе фиксировать, устанавливать место нахождения и следить за любым находящимся под водой объектом, говорится в сообщении.
Другой корабль этого класса P-15 Selis доставил еще один сонар, который тоже будет смонтирован на корабле.
Как сообщает Минобороны, учения в естественных условиях, с участием настоящей подводной лодки позволит в реальности испытать возможности сонара в водах Балтики.
Таких мощностей для подводного наблюдения у ВМС Литвы не было после отказа от двух фрегатов в 2008-2009 годах.
Против министра финансов Литвы – информационный выпад (2)
Мошенники, действующие в интернете, воспользовались...
Зафиксирован еще один температурный рекорд: в Литве жарче, чем в Испании (1)
В Кайшядорисе 5 июня зафиксирован абсолютный рекорд -...
Литовский военный корабль участвует в учениях вместе с немецкой подводной лодкой (3)
Патрульный корабль ВМС Литвы отправился на учения в...
Калькулятор: подсчитайте, на какую пенсию вы можете рассчитывать (2)
Осталось меньше месяца на принятие решения о...
Полиция предупреждает – сегодня ждут особенные рейды (1)
6 июня во многих странах отмечают Международный день...
TOP новостей
Кубилюс рассказал о дележе постов в ЕС: фамилия Грибаускайте – на столе переговоров (19)
Переговоры о распределении важных постов ведутся не...
Калькулятор: подсчитайте, на какую пенсию вы можете рассчитывать (2)
Осталось меньше месяца на принятие решения о...
В планах власти – запрет на ввоз в Литву загрязняющих окружающую среду автомобилей (6)
Еврокомиссия призвала Литву увеличить налоговые...
Сейм Литвы признал геноцидом преступления советской власти против крымских татар (59)
Сейм Литвы в четверг признал геноцидом совершенные...
Против министра финансов Литвы – информационный выпад (2)
Мошенники, действующие в интернете, воспользовались...