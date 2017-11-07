"Я студент. Всегда старался хорошо учиться. Я хорошо окончил школу, неплохо сдал экзамены. Сейчас поступил в Вильнюсский университет, туда, куда хотел. Не на информатику, но и не на управление. Я думал, мне повезло. Думал, что жизнь моя будет хорошей. К сожалению, однажды надежда на светлое будущее рухнула", - сказал DELFI студент.

Его беспокоит мысль о самостоятельной жизни, которую придется начать после получения степени бакалавра.

"Хорошо, скажем, я окончил университет. Мне 23 года. Уже 23 года, а у меня ни цента, поскольку за студенческую работу платят мало, за эти деньги можно поесть, оплатить транспорт, купить кое-что из одежды. Итак, 23 года, а меня все еще содержат родители. Я нахожу работу. Я интересовался, спрашивал старших коллег, преподавателей – реальная зарплата - минимум. До этого может вообще быть такой период, когда тебе не будут платить ни цента. Будет "практика". Ну ладно, скажем 380 евро", - пишет молодой человек.

Он не исключил, что придется жить в "плохом районе", тогда аренда будет стоить 200 евро.

"Абсолютное большинство выпускников вузов снимают жилье, значит у абсолютного большинства после оплаты аренды остается 180 евро. 100-150 идет на коммунальную плату, остается 30-80 евро на еду. Мой размер брюк XS-S, я не проглот, но меньше 100 евро в месяц на еду мне не хватает... И я не покупаю кофе на вынос, не хожу в кафе", - писал молодой человек.

Сложив все возможные расходы, он понял, что во взрослой жизни он будет получать зарплату, которой не хватит ни на еду, ни на транспорт, интернет, мыло, шампунь, ручку и пополнение телефонного счета.

"Какой-то кошмар... Ну ладно... Скажем, я получаю 450 евро "на руки". Что это значит? Значит в самый холодный месяц я могу быть спокоен - счета оплачены, есть отопление, я сыт. Пусть, я начинаю жить впроголодь, выпрашиваю у хозяина квартиры снизить плату за аренду на один месяц на несколько евро, моюсь раз в две недели, и мне удается сэкономить на проездной, чтобы ездит на работу... Но как пополнить телефонный счет? Купить хотя бы сухой шампунь, чтобы мыться без воды? Продать почку? Предлагать интимные услуги? Воровать, убивать? Что делать?", - вопрошал студент.

Даже 500 евро в месяц его не радовали, поскольку за них он сможет только купить шампунь, мыло, средство для мыться посуды, оплатить счета и интернет.

"Итак, давайте обобщим, чтобы жить в однокомнатной квартире, в плохом районе, но со всеми удобствами; чтобы было что поесть; чтобы был интернет и несколько небольших удобств, например, мыло, мне нужно 500 евро "на руки", - констатировал он, Но за такие деньги свое жилье не купишь, не сдашь на права, не сходишь в кино, в театр, не говоря уже о поездках за границу.

"Даже голодный не смогу купить себе очки, вылечить зубы, а чтобы купить обувь, придется выбирать от чего отказаться - от еды или почки, но... Но 500 евро это уже кое-что... Однако получать такие деньги первые несколько лет невозможно... А может и вообще невозможно, об этом свидетельствуют объявления о вакансиях"..., - писал 19-летний юноша.

Представитель Swedbank Юрате Цвиликене сказала, что эта ситуация многим, возможно, напоминает первый год жизни в новом городе, когда обо всем надо заботиться самому.

Исследования, проведенные Swedbank, показали, что расходы живущего в общежитии студента составляют около 300 евро, из них 90 уходят на еду, а на аренду и плату за общежитие – 70 евро.

"Конечно, финансами и продуктами часто помогают родители", - заметила Цвиликене. Она рекомендовала юноше искать единомышленников и информацию не только о том, как уменьшить расходы, но и где заработать дополнительно, чтобы получить опыт.

"Несложно найти информацию о волонтерских проектах во время мероприятий, а это хороший старт для получения опыта и расширения круга знакомств, бесплатная социализация, посещение интересных мероприятий. Вузы предлагают программы по обмену, во время которых можно не только посетить другую страну, но и лучше выучить язык", - заметила представитель банка.

По ее словам, есть возможность пройти практику в разных компаниях, особенно, если они работают в той сфере, в которой человек учится.

"Но, наверное, самый главный совет – нужно желание и терпение в учебе, поиск возможности для закрепления. И на это потребуется время, может быть, какое-то время придется поработать за минимум, но когда есть цель и если экономить, в столице возможно закрепиться", - заметила Цвиликене.

"Совет родителям - отложить, пусть и небольшую сумму, на учебу детям. Чем раньше родители начнут откладывать на это деньги, тем больше удастся отложить. Поскольку рано или поздно дети начнут вести самостоятельную жизнь, она не будет легкой. Говорить о самостоятельной жизни, ее плюсах и вызовах надо уже со школьниками, тогда этот переходный период будет легче", - сказала Цвиликене.

Согласно опросу, проведенному крупнейшим в Литве электронным журналом TAMO, из Литвы хотел бы уехать каждый третий ученик 9-12 класса. Больше всего молодежь привлекает большая зарплата, треть участников опроса не видит никакого будущего на родине.