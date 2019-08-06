Дети украинских военных, борющихся с поддерживаемыми Россией сепаратистами, проведут в Литве пять дней, их познакомят с историей Литвы, деятельностью Союза стрелков, вместе с молодыми стрелками они попытаются преодолеть импровизированную полосу препятствий, примут участие в спортивных соревнованиях, углубят знания в областях медицины, топографии, будут наблюдать за выступлениями пожарников и кинологов, говорится в сообщении.

"В лагерях союза мы стремимся воспитывать активную молодежь, верящую в себя и обладающую лидерскими качествами. Надеемся, что украинцы, побыв в таком окружении, научатся чему-нибудь новому, приобретут веру в себя, смелее будут добиваться своих целей, отдохнут и вернуться домой с хорошими впечатлениями", – цитируются в пресс-релизе слова главы Союза стрелков Жидрунаса Шадаускиса.

По его словам, большое внимание будет уделяться образовательным и позновательным поездкам в большие города Литвы, будут организованы развлечения.

Украинские дети не в первый раз участвую в лагерях, организуемых союзом.

В этом году в лагерях стрелков побывали около 100 детей из Украины.

По данным ООН, конфликт в Украине уже унес около 13 тыс. жизней.