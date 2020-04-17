"Пандемия не закончилась, она продолжается. Мы на пути к пику, сейчас неподходящее время, чтобы рисковать здоровьем близких. Велика вероятность, что дети заразятся и легко перенесут болезнь. А вот родителям будет хуже.

У нас появляется все больше таких пациентов старшего возраста, которые переносят болезнь очень тяжело. Еще рано это делать (посещать родителей, дедушек и бабушек – Delfi)", – сказал Касюлявичюс.

Профессора не убеждают объяснения, что дети не будут снимать маски и одноразовые перчатки, будут дезинфицировать руки.

"Использование средств защиты уменьшает масштабы распространения, но если мы встречаемся с близкими, оставляем им детей, то в масках вы сидеть там не будете. Дети в масках к дедушкам и бабушкам ходить не будут. Может, передать продукты, какие-то вещи возможно или даже общение на расстоянии еще возможны, но находиться там и отмечать праздники не стоит. Может, попытаемся по телефону, с помощью Skype, мессенджера общаться", – призвал Касюлявичюс, одобрив идею ограничения поездок на День матери.

Для тех, кто хочет ясности в вопросе, когда жизнь вернется в обычное русло, утешительных новостей пока нет.

"Сначала надо справиться с инфекцией COVID-19. Ситуация пока не до конца ясна, неясно, когда будет достигнут пик, и кривая заболеваний поползет вниз, а мы увидим, что можем контролировать можно будет сказать, что проблема решена", – сказал Касюлявичюс.

Врач подчеркнул, что люди старшего возраста - самая уязвимая группа, поэтому призвал их оставаться в максимальной изоляции. "Мы видим, что кривая заболеваний нестабильна. После максимального количества был спад. 13-14 апреля был минимум новых случаев. Потом кривая снова поползла вверх. 16 апреля были 37 случаев. Это немало. Сегодня уже 21. Мы пока не знаем, что будет вечером. Скорее всего в ближайшие 10 дней эта кривая стабильной не будет", – сказал профессор.

Он не исключил, что после того, как "ослабили некоторые виды деятельности, кривая может подскочить вверх".

"Посмотрим, каким будет скачок, приемлемым ли он будет. Оценим это. Вчера рост составил 3,4%. Я бы не хотел, чтобы мы превысили 10%. Идеально будет, если не превысим 5%. Но никто не знает, что будет, поэтому давайте еще подождем, давайте не будем спешить. Призываю всех быть консервативными в этом отношении", – сказал Касюлявичюс.

После того как были ослаблены меры карантина, в Литве открылись разные магазины, однако профессор призвал особенно людей старшего возраста, оценить риск и не ходить в магазины.

"Могу представить вам данные из последней научной публикации, где есть данные по возрастным группам. Исследовали Бельгию, Финляндию, Францию, Германию, Грецию, Венгрию, Италию, Нидерланды, Португалию, Испанию, Швецию, Швейцарию и США – структуру смертности. Умершие от COVID-19, старше 70 лет, в зависимости от страны составляют от 73% до 91%. Вот и ответьте себе на вопрос, насколько безопасно ходить людям такого возраста", – сказал профессор.

По его словам, в группе до 40 лет в некоторых странах вообще не было смертей от COVID-19, а в остальных 1,4%. В группе 40-69 лет - 24%.

"Видите, какова структура смертей. Ответ однозначный – если тебе больше 70 лет, ходить по магазинам небезопасно. В идеале еду должны привозить определенные агентства или близкие. Те, кто моложе, во всей защите, могут ходить в магазины, но надо понимать - чем меньше времени ты там проводишь, тем лучше. Конечно, защита необходима. Мы понимаем, что экономика как-то должна жить", – сказал Касюлявичюс.

Врач согласен - люди старшего возраста могут выходить на улицу, например, в лес, но предупредил - и тут нельзя забывать о защите.