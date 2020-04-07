aA
Больше 80% случаев коронавируса в стране - местные, заявил глава Центра инфекционных заболеваний и СПИДа Саулюс Чаплинскас. По этому, по его словам, сейчас каждый житель должен относиться к другому как к потенциальному источнику болезни.
Saulius Čaplinskas
Saulius Čaplinskas
© DELFI / Kiril Čachovskij

"С 25 марта количество диагностированных случаев у местных и у приезжих сровнялось. Сейчас остался путь местного заражения", – сказал LRT профессор. Поэтому, подчеркнул он, важно понять, что сейчас заразиться смогут все.

"У нас больше 80% местных заражений. Поэтому те, кто думает, что им это не грозит, что заразиться могут только те, кто ездил за границу, ошибаются – давно уже не надо делить людей на нас и тех. Мы должны понять, что, к сожалению, каждого жителя Литвы каждый из нас должен рассматривать как возможного носителя коронавируса", – сказал LRT Чаплинскас.

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

В Литве зарегистрирован 15-й случай смерти от коронавируса (6)

Глава администрации Мариямпольского муниципалитета...

После скандальной истории с депутатом парламента эпидемиолог вынесла вердикт: самоизоляция обязательна (1)

В публичном пространстве разгорелись дискуссии,...

ДГБ Литвы: мы видим попытку российской разведки сеять панику в связи с коронависрусом (240)

Департамент госбезопасности ( ДГБ ) Литвы видит...

Представитель правительства: во всех аптеках Литвы есть маски и антисептик (24)

Представитель правительства Литвы Гедрюс Сурплис...

Президент Литвы: карантин в Литве будет продлен  упомянута возможность накопления запасов продуктов (174)

Глава страны Гитанас Науседа после беседы с...

Министр здравоохранения: пасхальные выходные будут критическими (8)

Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига...

TOP новостей

Литовский профессор: больше 80% случаев коронавируса в стране - местные (9)

Больше 80% случаев коронавируса в стране - местные,...

За прошедшие сутки в Литве установили 37 новых случаев коронавируса (1)

За прошедшие сутки в Литве установили 37 новых случаев...

Распивающие алкоголь за магазином мужчины не обращают внимания на карантин: сидят вместе без масок и ругают власть (36)

Двое друзей - Денис и Роман - из Швенчениса эпидемии...

Президентская служба: регулирование цен приведет к появлению "черного" рынка

Регулирование цен может привести к появлению "черного"...

В Литву идет теплая погода: воздух прогреется до 21 градуса

Во вторник из юго-западной Европы в Литву придет тепло....

|Maža didelių žinių kaina