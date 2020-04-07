"С 25 марта количество диагностированных случаев у местных и у приезжих сровнялось. Сейчас остался путь местного заражения", – сказал LRT профессор. Поэтому, подчеркнул он, важно понять, что сейчас заразиться смогут все.
"У нас больше 80% местных заражений. Поэтому те, кто думает, что им это не грозит, что заразиться могут только те, кто ездил за границу, ошибаются – давно уже не надо делить людей на нас и тех. Мы должны понять, что, к сожалению, каждого жителя Литвы каждый из нас должен рассматривать как возможного носителя коронавируса", – сказал LRT Чаплинскас.
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