"Не надо быть слишком большим оптимистом, ведь мы тестируем только тех людей, которые активно приходят сами в больницы, да и им приходится долго ждать результата", – сказал LRT Чаплинскас.

Профессор отметил, что около 79% инфицированных коронавирусом не чувствует никаких симптомов.

"6 из 7 случаев COVID-19 могут остаться незамеченными, если активно будут тестировать только тех, кто обращается и кого проверяют в порядке очереди. Однако есть бессимптомная форма этой болезни. (...) Примерно в 79% источник заболевания - человек, который не чувствует никаких симптомов", – сказал профессор.

"Если мы проверяем только тех, кто отвечает заданным критериям,то, наверное, никто не будет сомневаться -будет много тех, кто является носителем, не зная об этом", – прибавил Чаплинскас.