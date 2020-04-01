aA
Директор Центра инфекционных заболеваний и СПИДа Саулюс Чаплинскас не скрывает, что из-за немасштабного тестирования в Литве 6 из 7 случаев заболевания коронавирусом останутся незамеченными.
Prof. dr. Saulius Čaplinskas
Prof. dr. Saulius Čaplinskas
© DELFI / Domantas Pipas

"Не надо быть слишком большим оптимистом, ведь мы тестируем только тех людей, которые активно приходят сами в больницы, да и им приходится долго ждать результата", – сказал LRT Чаплинскас.

Профессор отметил, что около 79% инфицированных коронавирусом не чувствует никаких симптомов.

"6 из 7 случаев COVID-19 могут остаться незамеченными, если активно будут тестировать только тех, кто обращается и кого проверяют в порядке очереди. Однако есть бессимптомная форма этой болезни. (...) Примерно в 79% источник заболевания - человек, который не чувствует никаких симптомов", – сказал профессор.

"Если мы проверяем только тех, кто отвечает заданным критериям,то, наверное, никто не будет сомневаться -будет много тех, кто является носителем, не зная об этом", – прибавил Чаплинскас.

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

В Литве диагностированы еще 4 случая коронавируса  537 (1)

Минздрав Литвы сообщил, что 31 марта в Литве...

Карантин угрожает голодом малоимущим жителям Литвы (54)

В Литве действует карантин, поэтому телефоны...

Президент Литвы: лаборатории уже не справляются с количеством поступающих образцов (84)

Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что в деле...

Заболевший работник парламентской канцелярии проверялся из-за возможного контакта на работе (36)

31 марта парламентскую канцелярию один из работников...

У главврача больницы в Коммунарке обнаружен коронавирус (134)

У главрача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса...

TOP новостей

Супруги после звонка по номеру горячей линии были запуганы: не знали, стоит ли проходить тестирование (28)

Разговор с волонтером горячей линии (1808) об анализе на...

Литовский профессор: 6 из 7 случаев коронавируса могут остаться незамеченными (53)

Директор Центра инфекционных заболеваний и СПИДа...

Aleksandras Lukašenka

"На крантине": Коронавирус в Беларуси, первая смерть. Или не первая?

31 марта в Витебске в результате пневмонии скончался...

Важно знать водителям: с апреля вступают в силу некоторые изменения (1)

1 апреля для водителей в Литве – важная дата, поскольку...

Rūta Skyrienė

Совет работникам: если вы согласились на снижение зарплаты, должна быть снижена и нагрузка (4)

Компании, которые из-за карантина, связанного с...

|Maža didelių žinių kaina