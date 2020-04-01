"Не надо быть слишком большим оптимистом, ведь мы тестируем только тех людей, которые активно приходят сами в больницы, да и им приходится долго ждать результата", – сказал LRT Чаплинскас.
Профессор отметил, что около 79% инфицированных коронавирусом не чувствует никаких симптомов.
"6 из 7 случаев COVID-19 могут остаться незамеченными, если активно будут тестировать только тех, кто обращается и кого проверяют в порядке очереди. Однако есть бессимптомная форма этой болезни. (...) Примерно в 79% источник заболевания - человек, который не чувствует никаких симптомов", – сказал профессор.
"Если мы проверяем только тех, кто отвечает заданным критериям,то, наверное, никто не будет сомневаться -будет много тех, кто является носителем, не зная об этом", – прибавил Чаплинскас.
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