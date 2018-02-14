Юозас Якавонис, у которого в партизанском движении было прозвище Тигр, вместе с женой живет в том же самом родительском доме, на берегу Меркис, откуда он молодым восемнадцатилетним парнем ушел в партизаны, но мы встречаемся в квартире его дочери Ангеле в Вильнюсе. Жить зимой на хуторе Юозасу, которому исполнилось 93 года, тяжело.

Начало советской оккупации

"В начале советской оккупации меня с отцом чуть не расстреляли. Мы с отцом на поле у дороги грузили на телегу камни для какой-то стройки, внезапно нас окружили солдаты Красной армии и чуть не убили, им показалось, что мы минируем дорогу, хорошо, что отец знал русский язык и смог с ними объясниться", – рассказывает Юозас. Еще деталь, о которой припоминает мужчина — это то, что русские солдаты были жестокими и плохо одеты.

Cоветскую оккупацию сменила гитлеровская. По словам Юозаса, немецкие власти предлагали молодым мужчинам кому вступить в Вермахт, кому в литовские войска, некоторых угоняли на работы в Германию.

В рядах партизанского движения

"В начале 1944 года мы уже знали, что немцы отступают, и приближается фронт, к нам приехал генерал Даукантас, во время встреч с молодежью они убеждали, чтобы мы не бежали за немцами, а остались защищать Родину. Много кто их послушал, даже те из наших соседей, кто считал себя поляками, решили драться, они уже слышали о расстрелах поляков красными в Катыни и хотели мстить", – голос Юозаса снова начинает дрожать, видно, что ему с трудом удается сдерживать эмоции.

Защищать Родину с оружием в руках тогда присягнуло около 150 молодых мужчин. Хотя в рядах партизанского движения Якавонис участвовал в перестрелках с оккупировавшими Литву советскими войсками, но, по его словам, в основном занимался распространением литературы с призывами к сопротивлению советским оккупантам.

Юозаса арестовали в конце декабря 1946 года. Плавный ход беседы снова прерывается, видно, что воспоминания тяжелые, приходится подождать несколько минут.

"Я шел с поручением, но кто-то предал, донес. Солдаты… окружили, позже во время независимой Литвы я узнал, что в облаве участвовало около 200 солдат НКВД", – вспоминает Юозас.

В лагерях

В 1948 году семью сослали в Сибирь. В то время Юозас Якавонис уже отбывал срок на Колыме, ему грозил расстрел, но, поскольку ему удалось доказать чекистам, что он несовершеннолетний, его отправили в исправительно-трудовой лагерь.

Когда солдаты и местные, перешедшие на сторону СССР литовцы (их называли стрибасами) пришли в родительский дом, сестрам Юозаса удалось сбежать – выпрыгнуть через окно и спрятаться в кустах.

"Папа говорил солдатам: ребята, ребята, что вы делаете? Чем женщины провинились? Везите меня! Когда отец расплакался, мама на подводе упала в обморок, ее никак не могли привести в сознание и в конце концов выкинули из телеги и спрятали в кустах. Мама пролежала в кустах три часа, пока ночной холод не привел ее в чувство", – продолжал свой рассказ Якавонис.

Отца Юозаса вывезли на поселение в Кызыл, столицу Тувы.

Самого молодого партизана держали недалеко от Владивостока, лагерь в котором были тысячи пленных - немцев, поляков, находился в бухте Анна. Часть пути Юозас из одного места заключения к другому прошла в трюме старого парохода, который, по его словам, напоминал ад.

"Охрана выкидывала мертвых заключенных за борт. Покойникам привязывали куски металла к ногам и выкидывали, охранники были просто зверями", – вспоминает Якавонис. В самом лагере, когда, казалось бы, судьба отвернулась от партизана, случилось чудо, ему помог немецкий, пленный врач.

"В лагере я рассказал одному немцу, что спас жизнь немецкому солдату в Литве, а потом оказалось, что тот, кому я рассказал, был врачом в тюремной больнице. Можно сказать, что он мне тоже спас жизнь, написал справку, что гожусь к работе в больнице. Там я выдавал больным лекарства – был аптекарем", – вспоминает Юозас.

После возвращения

Из ссылки Юозас Якавонис вернулся с женой в 1959 году, но советские власти не разрешили ему остаться в Литве, поэтому пришлось уехать в Беларусь. Там Юозас работал почти нелегально, за низкую зарплату, по выходным ездил домой. Осенью 1961 года ему удалось получить работу в лесном хозяйстве на территории Литвы. Страна, в которую Юозас вернулся, изменилась, изменились и люди.

"Люди в новой, Советской Литве стали другими, теперь где бы человек не работал, чтобы прожить, надо было красть, обманывать", – с грустью говорит Якавонис. За бывшим партизаном и его семьей пристально следили, а сам дом время от времени обыскивали.

В людях сегодняшней Литвы, старый партизан видит возрождение патриотизма.

"В молодом поколении есть тот самый патриотизм, который когда-то меня и моих товарищей заставил взять оружие и сражаться", – сказал Юозас.

"Надо было думать, что говоришь"

Именно так свое детство, подростковый возраст и учебу в университете вспоминает Ангеле, младшая дочь Юозаса Якавониса. Ангеле родилась в 1959 году, после возвращения родителей из ссылки в Сибирь. Ее глаза теплеют каждый раз, когда она смотрит на отца и рассказывает невероятную историю знакомства своих родителей.

"Папа с мамой познакомились в Литве, но во время первой встречи от волнения папа перепутал ее имя, мама разозлилась и убежала…, но видно от судьбы не уйдешь, они снова встретились в Красноярске, в ссылке, куда маму и ее семью, в отместку за то, что ее родители поддерживали партизан, угнали советы", – грустно улыбаясь вспоминает Ангеле, историю родительской любви.

После возвращения в Литву на месте своего дома ее мама нашла только покрытое травой пепелище – дома тех, кто поддерживал партизан, часто уничтожали.

"Отчуждения мы особо не чувствовали, но мы с сестрой рано поняли, что нужно думать, что говоришь. Чтобы никто не додумался, кто ты и откуда. То, что в родительском саду находился партизанский бункер, мы узнали только в 9 классе", – рассказывает о своей юности дочь партизана.

"С такими родителями тебе здесь не место"

С наследием прошлого ей пришлось столкнуться при попытке поступить Вильнюсский университет на юридический факультет.

"Мне откровенно намекнули, что с такими родителями здесь не место", – вспоминает Ангеле.

В конечном счете она устроилась на работу в Институт географии при Литовской академии наук, там, по ее словам, сформировался коллектив патриотично настроенных людей. Все вместе они действовали в движении возрождения Саюдис. Во время событий 1991 года, когда советские солдаты пытались захватить телебашню Вильнюса и готовились к штурму парламента, Ангеле была в числе тех людей, которые пришли к Сейму.

Исправить мир к лучшему

Мигле - внучка Юозаса и дочка Ангеле, недавно она закончила школу, а теперь собирается поступать в университет. Школьницей она проводила лето в деревне у дедушки и слушала его рассказы.

"Может быть дедушка стал партизаном, потому что хотел изменить мир, сделать его лучше, отомстить за обиды и унижения, которые ему и всем людям Литвы пришлось перетерпеть", – рассуждает Мигле о причинах, по которым Юозас решил уйти в партизаны.

Самой ей, как она честно признается, тяжело вообразить такую ситуацию.

"Хотелось бы верить, что мне хватит силы воли, если понадобится поступить так, как сделал дедушка", – сказала Мигле.

Свобода для Мигле - это возможность самой делать выбор, который не ограничивает власть, жить без страха, что за тобой и каждым твоим шагом следят.

"Мне бы хотелось, чтобы люди старших поколений были более раскованными, больше терпимости и понимания других людей, от моих ровесников, чтобы они не забыли, какой ценой и кому пришлось заплатить за все те блага, которыми мы пользуемся", – подводит итоги Мигле.