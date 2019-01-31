CV-Online в январе провел опрос среди потенциальных работников, чтобы узнать, как они оценивают свои шансы найти работу, а у работодателей выяснял, как они оценивают возможность найти подходящего работника.

11% участников опроса (потенциальных работников) считают, что найти работу сложно и практически невозможно. Большая часть участников опроса (40%) считает, что найти работу довольно сложно, но возможно, треть (32%) считает, что возможно, еще 15% видят много вариантов трудоустройства.

2% участников опроса считают свои шансы очень высокими и ситуацию благоприятной.

Особенно позитивно настроены жители 19-35 лет из крупных городов Литвы, люди с высшим образованием и опытом работы в сферах, которые пользуются популярностью. Между тем каждый второй работодатель считает, что найти подходящего работника очень сложно, но возможно, 40% считают, что возможно и лишь 1% считает, что это практически невозможно.

Всего 6% компаний положительно оценивают возможность найти подходящего работника, считают, что на рынке достаточно кандидатов. Нет таких компаний, которые считают, что найти подходящего кандидата легко.

Работников просили назвать причины, по которым им сложно найти работу, чаще всего называли следующие варианты:

• нехватка опыта в определенной сфере (особенно при смене сферы деятельности);

• из-за возраста (старше 40 лет);

• в небольших городах и регионах не хватает рабочих мест (проблема сообщения);

• зарплата не отвечает ожиданиям кандидатов;

• незнание русского или английского языка;

• нехватка технических знаний.

Люди упоминают высокие требования работодателей, затягивание процесса отбора, дискриминацию по половому признаку и из-за наличия детей (чаще всего упоминали женщины).

Работодатели обычно сталкиваются со следующими сложностями:

• компаниям сложно выделиться на фоне множества предложений (особенно небольшим в регионах);

• кандидатам не хватает опыта и компетентности;

• слишком высокие требования кандидатов к зарплате;

• нехватка мотивации и желания работать.

Сложнее всего найти работу женщинам старшего возраста, в сферах, где большая конкуренция: финансы, менеджмент, человеческие ресурсы, администрирование. Другая большая группа, которой сложно найти работу: молодежь до 25 лет без опыта работы и жители регионов.

Работников сложнее всего найти компаниям среднего размера, малоизвестным компаниям в регионах, компаниям, предлагающим работу в технической/технологической сферах.