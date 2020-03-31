"Мне кажется, что не надо жаловаться и переживать, не надо этому противиться. А что касается штрафов, то это тоже странное отношение, ведь если мы не можем добиться, чтобы общество выполняло условия карантина, не можем это сделать с помощью действующих штрафов. Большая часть общества - сознательные люди, которые выполняют указания, но государство должно защитить остальных, тех, кто сам не защищает себя", – сказал министр.

Он прокомментировал и ситуацию с коронавирусом в Литве. Верига сказал, что мест в больницах достаточно, поскольку уровень распространения вируса в стране небольшой.

"Пока тяжелых случаев немного, по данным на сегодняшнее утро – остался один такой случай. Мест пока достаточно. Каждое утро мы обновляем информацию, с местами в больницах проблем нет. Но у нас пока нет большого взрыва, количество зараженных невелико, поэтому больницы справляются", – сказал министр.

Он заметил, что через две недели мы увидим, придерживались ли люди карантина.

"Мы должны подождать две недели, после прихода последнего парома. Тогда мы увидим, получилось ли. Пока наши соотечественники еще возвращаются из-за границы. Как они соблюдают самоизоляцию и карантин, мы увидим через две недели, по клиническим случаям. Увидим, будет ли наплыв в больницах, если нет – скажем, что все удалось", – сказал министр.

Верига заметил, что поддерживает идею увеличить надбавку к зарплатам врачей больше чем на 15%.

"Пока мы договорились о надбавке в 15%, это надбавка за опасные условия работы, а эта инфекция уже признана опасной. Депутаты зарегистрировали предложение с более высокой надбавкой. Я за то, чтобы надбавки были больше. Такие же надбавки гарантируют и резидентам", – сказал Верига.