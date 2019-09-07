По предварительны данным, Драгунас не остановился по требованию полиции и оказал сопротивление стражам порядка.
Сам исполнитель уверяет, что на днях он вернул права, экзамен сдавал в Мажейкяй, поскольку в Вильнюсе большие очереди.
Он уверяет, что не заметил останавливавших его полицейских. Он сказал, что не заметил полицейских, поскольку в его Lamborghini небольшое заднее окно. Полиция догнала его во дворе дома. Позже разгорелся конфликт, во время которого, как утверждает полиция, исполнитель оказал сопротивление. Сам Драгунас сказал: "Я был у себя во дворе, меня схватили за руки". Он заявил, что полиция преследует его.
Позже Драгунас передал фото, на котором якобы поврежденная полицейскими рука.
Отмечается, что Драгунас был трезвым. Полицейские хотели везти его в Наркологический центр, чтобы выяснить, не находится ли он под воздействием наркотических веществ, но он отказался.
Около 20 ч. все документы были заполнены, и полиция уехала. Вскоре Драгунас с девушкой сел в Lamborghini и уехал.
Сотрудники ГКП Вильнюсского округа сказали DELFI, что составлены два протокола - за невыполнение законных требований полиции и оскорбление стражей порядка и за то, что он не остановился. За последнее нарушение грозит серьезное наказание: штраф 850-1200 евро и лишение прав на 3-5 лет. Кроме того, за такое нарушение могут конфисковать транспортное средство.
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