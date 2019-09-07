По предварительны данным, Драгунас не остановился по требованию полиции и оказал сопротивление стражам порядка.

Сам исполнитель уверяет, что на днях он вернул права, экзамен сдавал в Мажейкяй, поскольку в Вильнюсе большие очереди.

Он уверяет, что не заметил останавливавших его полицейских. Он сказал, что не заметил полицейских, поскольку в его Lamborghini небольшое заднее окно. Полиция догнала его во дворе дома. Позже разгорелся конфликт, во время которого, как утверждает полиция, исполнитель оказал сопротивление. Сам Драгунас сказал: "Я был у себя во дворе, меня схватили за руки". Он заявил, что полиция преследует его.

Egidijus Dragūnas rodo pareigūnų galimai padarytus sužalojimus © Asmeninis albumas

Позже Драгунас передал фото, на котором якобы поврежденная полицейскими рука.

Отмечается, что Драгунас был трезвым. Полицейские хотели везти его в Наркологический центр, чтобы выяснить, не находится ли он под воздействием наркотических веществ, но он отказался.

Около 20 ч. все документы были заполнены, и полиция уехала. Вскоре Драгунас с девушкой сел в Lamborghini и уехал.

Сотрудники ГКП Вильнюсского округа сказали DELFI, что составлены два протокола - за невыполнение законных требований полиции и оскорбление стражей порядка и за то, что он не остановился. За последнее нарушение грозит серьезное наказание: штраф 850-1200 евро и лишение прав на 3-5 лет. Кроме того, за такое нарушение могут конфисковать транспортное средство.