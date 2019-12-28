DELFI уже побывал на вильнюсской рождественской ярмарке и рассказал о довольно высоких ценах. Житель Вильнюса рассказал, что за 4 блинчика, 2 чая и 1 горячее вино заплатил 28 евро.

"Цены повергли в шок", - сказал вильнюсец Дайнюс. А журналисты рассказали, что имбирный домик на ярмарке продают за 40 евро, горячий шоколад стоит 4 евро.

В Друскининкай цены намного ниже.

И в праздники, и в рабочие дни люди здесь собираются к вечеру, когда яркими огнями радует елка, звучат рождественские мелодии.

"С Рождеством, счастливого Нового года!", – приветствуют родной город приехавшие на праздники эмигранты и студенты, слышится русская, польская и украинская речь - это гости курорта приехавшие на праздники.

Цены на ярмарке в Друскининкай не отпугивают: чашка кофе стоит 1,5 евро, чай или горячий шоколад – 1 евро. Горячее вино – 2,5 евро. И холодное, и горячее пиво стоит 2,5 евро.

Нельзя жаловаться и на цены на еду. За 2,5 евро можно купить горячие пончики, если брать с сиропом или шоколадом, то цена поднимется до 3 евро, за 4 евро получите большую порцию пончиков с шоколадом.

Рождественские пряники, в зависимости от размера, стоят от 2 до 6 евро, а за 4 евро можно купить порцию плова. Шашлык на ярмарке стоит 5 евро.

Для детей на ярмарке установили карусель по 2 евро. За те же 2 евро можно купить глиняную кружку.



Участники ярмарки сказали, что могли бы еще снизить цены, лишь бы пришло больше людей, но за место им приходится платить 40 евро в день, поэтому надо продать столько, чтобы не торговать в убыток.

За 40 евро в день компания Amatų šalis предоставляет торговцам деревянный павильон 2x3 м, электричество, охрану в ночное время и рекламу.

В субботу на площади состоится дегустация торта "Муравейник", дети будут писать письма Деду Морозу, а вечером на сцене выступит Анатолий Олейник.

В "Кузнице искусств" после обеда пройдет ярмарка подарков ручной работы, за 6 евро можно самому сшить игрушку из лоскутов.

В воскресенье в резиденции деда Мороза состоится урок рисования на воде, ждет программа фестивалей анимационных фильмов и фотосессия с Дедом Морозом.