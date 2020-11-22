Посетив город, я узнал, что там оборудован хороший пляж, находятся самые дешевые кафе и магазины с привлекательными ценами.

Лентварис – особый город, в самом его центре – железнодорожный вокзал. Мы приехали сюда на поезде, поэтому проголодались. Вот и зашли в магазин-киоск у самого железнодорожного полотна.

Внимание, фиксируйте рекордно низкие цены! Если только кто-то попробует сказать, что у нас в Литве дорого – отправлю их за едой в этот киоск.

На двери следующее объявление: мороженое – 20 евроцентов, хот-доги – 50 евроцентов, пицца – 1,40 евро, горох со шкварками и свиными ушами – 2,10 евро, котлета по-киевски – 2,50 евро.

Я не понимаю, зачем люди едут в Польшу, если могут поехать в Лентварис?

Здесь, наверное, самые дешевые в Литве хот-доги, поэтому стоит приезжать даже из Вильнюса.

Берешь билет на поезд, едешь, покупаешь несколько и возвращаешься. Интересно, что в киоске работает одна женщина, но делает все очень быстро – как в лучшем ресторане фастфуда.

Только присядешь: заказ готов. Есть похожее место в Киеве. Я приглашал туда друзей, там было дешево.

Сейчас беру свои слова назад, в Киеве было дороже. Но Лентварис славится не только хот-догами. Ковры местной фабрики – вот чем гордился Лентварис много лет. К сожалению, фабрики уже нет, но ковры остались.

Их продают в большом специализированном магазине. Ходят легенды будто именно здесь – самые лучшие ковры и цены на них во всей Литве. Самый дешевый ковер, стоит 14 евро, а самый дорогой продают за тысячи евро.

Включаем машину времени и отправляемся в девяностые. Во дворе многоквартирных домов стоит самый старый магазин города Žibutė.

Я не видел других магазинов с огородом у дверей. Прямо, как у бабушки на даче! Невероятно – продавец Марина, как любимая тетушка, советует, что вкусно, а что не очень, что брать, что из чего готовить. Обслуживание - высший класс.

В современных магазинах нет таких отношений, общения. Приходишь, как к конвейеру, кладешь товары, сам расплачиваешься и уходишь.

Еще одно красивое место - пляж. Обновленный, современный, как в Европе. Правда, людей здесь летом бывает меньше, чем в Тракай.

Совет всем, кто летом хочет спокойно отдохнуть: поезжайте в Лентварис, найдете тихое местечко.