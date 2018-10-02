Литовский эксперт о заявлении Бабченко: звучит убедительно, это старая тактика КГБ

В своей статье Бабченко также приводит письмо, которое, как утверждает журналист, ему прислал друг, беженец, политический эмигрант, активный участник оппозиционного движения, проживающий за границей. Полагаясь на это письмо, он делает вывод, что планировалось еще одно убийство, но не в Украине, а в Вильнюсе, где ежегодно проходит Форум свободной России.

"Под убийство запускается отвлекающий слух о "терактах ИГИЛ" в Киеве. На эту же дату планируется убийство еще одного человека, российского оппозиционера, беженца, в Вильнюсе. Исполнитель также подбирается в Украине. Это им важно - чтобы следы вели в Украину. Скорее всего, этот заказ исходил не от Германа", - предположил Бабченко.

Даниил Константинов: история является правдивой

Представитель российского оппозиционного движения, член Постоянного комитета Форума свободной России Даниил Константинов утверждает, что "история, описанная Бабченко в этой статье, является правдивой".

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Об этом некогда лидер организации "Лига обороны Москвы", а сейчас руководитель Русского европейского движения, получивший политическое убежище в Литве написал на своей странице Facebook. Он также утверждает, что знает и того человека, который мог стать объектом покушения, и того, кому было предложено совершить убийство.

"Действительно, примерно в те же дни, когда произошла инсценировка покушения на Бабченко, в Вильнюсе произошло одно незаметное событие. Некий человек из Украины признался сначала своим знакомым, а потом и в полиции, что он должен был организовать покушение на одного из известных участников Форума свободной России во время одного из мероприятий Форума. По словам этого человека, он отказался от заказа, испугался и сдался полиции, опасаясь за свою жизнь. Сейчас этим делом занимаются компетентные службы Литвы и Великобритании.

Я не хочу называть сейчас имя человека, на которого охотились в Вильнюсе. Он сам расскажет о себе, когда посчитает нужным. Могу вам точно сказать одно: я знаю лично и его, и того, кто должен был на него покушаться (успел познакомиться на Форуме)", - утверждает Д. Константинов.

Эксперт: эта старая тактика КГБ

Главный аналитик Вильнюсского института политического анализа Марюс Лауринавичюс сказал DELFI, что кремлевский режим мог выбрать Вильнюс как место для совершения убийства по нескольким причинам.

"Это старая тактика КГБ, у них даже есть термин – многоходовка. Это значит, что одна операция может преследовать ряд целей, которых хотят достигнуть. В данном случае, если предположить, что все так, как пишет Аркадий Бабченко, то Вильнюс выбран потому, что это физически подходящее место, на форум съезжаются люди, второй момент – касается позиции Литвы в вопросе Украины, а она одна из самых жестких, третий – для дискредитации Литвы и ее служб", – сказал эксперт.

Кроме того, по его мнению, представители российского режима могли надеяться, что в Литве убийство совершить легче, чем, например, в Великобритании. С другой стороны, в Великобритании уже было бы слишком много шума, если вспомнить историю Скрипалей и другие похожие истории.

"Все, что перечислено (в сообщении Бабченко – DELFI), звучит очень убедительно. Это по сути то, чем занимаются российские спецслужбы и связанные с ними преступные группировки. Бабченко сводит все к Пригожину (Евгений Пригожин, предприниматель, близкий Кремлю деятель – DELFI), но я в этом не совсем уверен. Я сам исследовал эти связи именно Пивоварника (Вячеслав Пивоварник, гражданин Украины, которого подозревают в организации покушения на Бабченко – DELFI) и мне кажется, что там все следы ведут прямо к Суркову (Владислав Сурков, помощник президента России Владимира Путина – DELFI)", – считает Лауринавичюс.

На вопрос, кто мог быть мишенью покушения, планировавшегося в Вильнюсе, Лауринавичюс сказал, что это мог быть любой человек, поскольку здесь главное – не мишень.

"Как в случае с Бабченко, так и в случае с любым другим оппозиционером, живущим в Британии, человек - не главное. Это операция для того, чтобы вызвать хаос, поссорить Украину и Литву, представить Литву как страну, которая не способна пресечь убийства российских оппозиционеров, дискредитировать Литву как страну, поддерживающую российскую оппозицию.

В данном случае совсем неважно, что за человек, важно лишь, чтобы он был известным оппозиционером. (…) То, что они делают в рамках этого аспекта - настоящий терроризм. Цель террористов всегда или чаще всего - не убийство конкретного человека или нанесение ему вреда, а большой резонанс и страх. Вот это и есть настоящий терроризм, которым занимается современный российский режим", – считает эксперт.

На вопрос, может ли Вильнюс в этой истории быть каким-то символом, с которого в Украине начались большие перемены (с саммита Восточного партнерства в Вильнюсе в 2013 году), Лауринавичюс сказал, что он не думает, что кремлевскому режиму важны символы.

"Это направлено против Литвы, против Украины, нужно для создания большого резонанса, запугивания, а также вызова хаоса в самом Вильнюсе. Думаю, что они надеются, что в таком случае что-то будет развиваться против спецслужб Литвы – что они не сделали. Вспомнили бы всевозможные скандалы, тут можно вспомнить и историю убийства Поцюнаса (сотрудник ДГБ, трагически погибший в Беларуси – DELFI). Им это на пользу", – сказал Лауринавичюс.

По его словам, такие действия могут быть своеобразным прикрытием – если бы в Киеве удалось убить Бабченко, а в Вильнюсе другого оппозиционера, то возникло бы много вопросов - что происходит.

"В обществе можно было бы распространить весть: вот, смотрите, какие эти украинцы, зачем вы их впускаете. Так внесут раздор между литовцами и украинцами", – считает эксперт.

DELFI напоминает, что 28 марта 2018 г. в СМИ появилась информация о том, что неизвестные лица стреляли в Бабченко, когда он находился в своей квартире в Киеве, а журналист скончался по дороге в больницу. На следующий день выяснилось, что покушение было инсценировкой – журналист пришел на короткую пресс-конференцию в Генпрокуратуру Украины.

Глава Службы безопасности Украины Василий Грискак заявил, что реальное убийство заказали в России, а для того, чтобы найти заказчика, пришлось прибегнуть к обману. Один из возможных организаторов убийства – Борис Герман, он был задержан. 2 августа он признал свою вину. 1 июня генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что правоохрана получила список 47 лиц, которых, по его словам, намеревались ликвидировать российские спецслужбы.