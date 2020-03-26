Литовский дизайнер Статкявичюс шьет многоразовые маски

Кутюрье со своей командой работает с утра до вечера. Они заняты пошивом масок по 3 и по 19 евро. Маска за 3 евро - однослойная, хлопковая. Их продают в ветеринарных аптеках VET 1.
Маска за 19 евро - двухслойная – один слой из плотного хлопка, второй – из хлопка с начесом.
Это маски многоразового использования.
"От вируса на 100% ничто не защитит, надо быть бдительными. Но как бы там ни было, маска есть маска. Будем носить ее минимум 6 месяцев!" – убежден Статкявичюс.
Маски идут нарасхват.
"Моя цель - сохранить коллектив, заплатить налоги, иначе задушат! Обещают помощь, но на деле... Мы за 30 лет уже привыкли – одни пустые обещания. Вот и работаем, чтобы продержаться и помочь друг другу. Желаю здоровья. Не забывайте, маски вошли в моду – надолго, они нужны всем", – сказал Статкявичюс.
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