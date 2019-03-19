Депутат литовского парламента Виргиния Вингрене 19 марта представила парламенту проект закона, в котором предлагается поставить по автомату по приему тары в каждом селе.
Taromatas
© DELFI / Karolina Pansevič

Обеспечить сбор тары в сельских населенных пунктах должен администратор системы.

Согласно проекту, поправки устранят "дискриминирующую систему сбора тары в сельских местностях". Также этот закон отменит порядок, согласно которому сейчас тару обязаны принимать сельские магазины. После принятия этих поправок они смогут принимать тару по желанию.

Согласно закону место сбора многоразовой и одноразовой тары должно находиться на расстоянии не больше 500 м от торговых точек в селах и городках, а в городах - не дальше чем на расстоянии 150 м. Находящиеся на указанном расстоянии торговые точки могут договориться между собой, кто из них будет принимать тару.

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В законе предлагают утвердить установку, согласно которой возвращение тары будет связано не только с местами продажи продукции в таре, но и с местами проведения общественных мероприятий, учебными заведениями, учреждениями здравоохранения и другими ведомствами.

В проекте указано, что администратор системы должен заключать с ними соглашение по приему тары на тех же условиях, что и с торговыми местами.

Если парламент одобрит проект в первом чтении, то закон будут обсуждать парламентские комитеты.

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