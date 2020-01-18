"Я не понимаю, почему часть политиков стыдиться этого дня. 1 мая как день солидарности трудящихся отмечают во всем мире и никто не отождествляет его с каким-то режимом или порядком. В этот день в Литве и во всем мире напоминают о правах работающих людей и о праве на справедливую оплату труда, нормальные условия труда и отдых. В Литве эти требования все еще остаются актуальными. Может, кому-то они не нравятся?" – риторически вопрошал Сабатаускас.

Кроме того, он напомнил, что Первомай в Литве - это еще и день вступления в Евросоюз.

"И этого нечего стыдиться. Тем более консерваторам. Ведь 1 мая и консерваторы и социал-демократы отмечают день рождения своих партий, правда, соцдемы почти на 100 лет старше", – сказал депутат.

Он отметил, что предложение отменить этот праздник возникает не в первый раз.

Депутаты консерваторов Лауринас Кащюнас и Дайнюс Крейвис предлагают объявить выходным 13 января День защитников свободы, а 1 мая вычеркнуть из списка памятных дней.

По их мнению, мы должны больше ценить значение 13 января для истории нашей государственности. Лауринас Кащюнас и Дайнюс Крейвис считают, что в Литве нет традиции празднования 1 мая.