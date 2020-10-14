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Литовский Национальный центр крови (НЦК) утверждает, что в данный момент в различных лечебных учреждениях Литвы ощущается нехватка крови, поэтому людей просят ее пожертвовать.
Литовский центр крови обратился к общественности: просит пожертвовать кровь
© DELFI / Tomas Vinickas

По данным центра, в различных подразделениях и во время мобильного сбора соблюдаются все требования безопасности: доноры и персонал носят защитные средства, поверхности тщательно дезинфицируются, регулируются потоки доноров. Прибывшие доноры обязаны дезинфицировать руки, соблюдать прочие превентивные меры.

Подразделения НЦК действуют в пяти крупнейших городах страны – в Вильнюсе (ул. Жолино, 34 и Упес, 9), в Каунасе (пр. Витаутаса, 13), в Клайпеде (ул. Найкупес, 28), в Шяуляй (ул. Даукантас,а 90) и в Паневежисе (ул. Немуно, 75).

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