Литовский центр крови обратился к общественности: просит пожертвовать кровь

По данным центра, в различных подразделениях и во время мобильного сбора соблюдаются все требования безопасности: доноры и персонал носят защитные средства, поверхности тщательно дезинфицируются, регулируются потоки доноров. Прибывшие доноры обязаны дезинфицировать руки, соблюдать прочие превентивные меры.

Подразделения НЦК действуют в пяти крупнейших городах страны – в Вильнюсе (ул. Жолино, 34 и Упес, 9), в Каунасе (пр. Витаутаса, 13), в Клайпеде (ул. Найкупес, 28), в Шяуляй (ул. Даукантас,а 90) и в Паневежисе (ул. Немуно, 75).