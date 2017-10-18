Контролируемая государством литовская железнодорожная компания Lietuvos gelezinkeliai (Литовские железные дороги, ЛЖД) намерена обжаловать в суде решение Еврокомиссии (ЕК) оштрафовать ее на сумму почти 28 млн. евро, сообщил в среду глава компании Мантас Бартушка.
Mantas Bartuška
© DELFI / Domantas Pipas

"Мы тщательно проанализировали решение и у нас нет никаких сомнений, что мы обжалуем решение ЕК. У нас есть два месяца на подготовку и выработку окончательной стратегии, какие аргументы использовать. Для нас важно, что у нас хорошие отношения с Orlen, мы продолжаем обсуждать, как разрешить эту ситуацию, потому что грузы Orlen для нас очень важны", - сказал на пресс-конференции в среду гендиректор ЛЖД.

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