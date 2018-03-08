Командующий механизированным пехотным батальоном им. Князя Вайдотаса полковник-лейтенант Эугениюс Ластаускас поделился этой историей на своей странице в социальной сети фейсбук.

Он с сослуживцем Эугениюсом решил пообедать в новом йонавском заведении MIO John - чтобы поддержать новый бизнес. Оба офицера был в военной форме.

В кафе не было клиентов. Они вошли и почти в один голос сказали: "Как у вас хорошо, мы хотели бы поесть".

Приятная официантка отвечает: "Ничего не получится, у нас нет обедов. Нет кухни. Временно – оборудование есть, а шефа нет". И тут в дверь заведения входит еще одна девушка. Официантка говорит: "Вот, кухня пришла".

И тут, по словам офицера, началось самое интересное: "Во-первых, сказала, это вам не столовая, мы еду не готовим, а во-вторых, мне солдаты не нравятся, поэтому – всего доброго. С таким отношением мы еще не сталкивались".

Самое обидное для военных было то, что их не захотели обслуживать за то, что они служат в Литовской армии.

После появления записи Ластаускаса DELFI решил поинтересоваться ситуацией. Журналист позвонил по указанному на фейсбуке телефону, ответила работница MIO John и заверила, что поесть у них можно всегда.

"Мы готовим гамбургеры!", – сказала она. Но когда DELFI поинтересовался, точно ли в их заведении не обслуживают военных, девушка ответила: "Ничего комментировать не будем".

Однако на странице MIO John в фейсбуке эту ситуацию стали комментировать обычные пользователи. Люди оставляли критические комментарии и ставили заведению низкую оценку.

"Я никогда не делаю никакие акции, но сегодня изменю себе. В Йонаве закусочная MIO JOHN отказывается обслуживать литовских военных. Давайте звонить им и вежливо спрашивать, правда ли, что они не обслуживают литовских военных? Может, после того как им позвонят 5000 человек, они поймут, что так нельзя себя вести", – призвал Андрюс Ужкальнис, подчеркнув, что на его звонок уже никто не ответил.

В заведение звонил и лидер консерваторов Габриэлюс Ландсбергис. Он представился и спросил, точно ли в их заведении не обслуживают военных, политику ответили, что на Ластаускаса подадут в суд.

"Мы нашу версию представим в суде вместе с видео", - заявила представитель MIO John, заметив, что в их заведении обслуживают всех, просто во время визита военных они не работали.