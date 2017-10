За это проголосовали 87 депутатов, не было ни одного воздержавшегося или голосовавшего против. "Участие в международных операциях очень важная миссия государства НАТО. Литва, участвуя в международных операциях, напомню, что несколько лет назад она решительно взяла на себя руководство одно из групп по восстановлению провинций, заслужила доброе имя среди стран НАТО и внесла вклад в то, что сегодня в Литве мы готовы защищать государство не только собственными национальными силами, но у нас есть и военные государств Альянса", - заявил в четверг в сейме бывший министр обороны, социал-демократ Юозас Олякас. Другой экс-министр обороны, консерватор Раса Юкнявичене отметила необходимость разъяснения жителям Литвы причин, по которым наши военные должны участвовать в миссиях в далеких странах. "Возможно, люди не всегда понимают, почему мы должны тратить деньги, отправлять людей так далеко, особенно в такие удаленные государства, как Ирак, Афганистан. Могу лишь процитировать аргумент одного военного, с которым довелось работать, когда он говорил со школьниками и сказал: "Если мы хотим, чтобы войны не было на нашей территории, в нашем государстве, то мы должны защищать свой мир далеко от собственных рубежей, собственной столицы и собственного государства". (...) Мы должны быть в Украине, мы должны быть в тех странах, где нас просят о помощи союзники, такие, как Соединенные Штаты Америки", - сказала Р. Юкнявичене. Согласно постановлению Сейма, в военных операциях коалиции под руководством США "Прирожденная решимость" и "Спартанский щит" смогут участвовать до 40 военных и гражданских представителей системы обороны. Сейчас в операции "Прирожденная решимость" могут участвовать до 30 военных. В данный момент направлены шесть инструкторов, и они там могут выполнять лишь обучение иракских вооруженных сил. Кроме того, в проекте не конкретизируется, в какую из стран литовцы могут отправиться для борьбы с джихадистами, то есть территория уже не ограничивается только Ираком. США возглавляют коалицию, которая борется с джихадистами не только в Ираке, но и в Сирии. Предельное количество военных, отправляемых в другие операции, не изменится. Мандат сейма выдан на два года. Нынешний действующий мандат на участие в международных операциях завершится 31 декабря этого года. Сейчас в девяти международных операциях и миссиях в Афганистане, Ираке, Косове, Украине, Мали, в Центральной Африканской Республике и в Средиземном море участвуют около 90 литовских военных.

