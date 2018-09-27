За проект закона о ратификации Женевской конвенции о дорожном движении в четверг проголосовал 81 парламентарий, против не голосовал никто, никто также не воздержался.
Женевская конвенция о дорожном движении была подписана в 1949 году. Она гарантирует, что водительские права, выданные в любой стране, ратифицировавшей конвенцию, признаются и в других государствах.
Осенью 1991 года Литва ратифицировала Венскую конвенцию о дорожном движении 1968 года, но не ратифицировал Женевскую конвенцию, поэтому литовское водительское удостоверение не признается в 54 странах, ратифицировавших Женевскую конвенцию, но не присоединившихся к Венской конвенции, например, в Японии, США, Новой Зеландии, Таиланде.
Предупреждение: прошлой ночью была репетиция, настоящая буря еще впереди
Минувшей ночью на литовском взморье разразилась буря,...
Литовские водительские права будут признаваться в Японии, США, Новой Зеландии, Таиланде (2)
Сейм Литвы высказался за ратификацию международной...
Вильнюсская мэрия установила для столичных школ и детских садов новые требования (7)
Вильнюсская мэрия ввела новые требования – отныне...
Назревает скандал: в Литву поставляют неочищенную вакцину от гриппа? (23)
Сезонную вакцину от гриппа уже поставляют в учреждения...
Мошенники действуют: мужчина, сам того не зная, купил и продал автомобиль (1)
Представьте себе, что однажды вы узнаете, что на ваше...
TOP новостей
Исповедь работника магазина: условия труда здесь, как в лагере (9)
Тысячи жителей Литвы работают в торговых центрах,...
Назревает скандал: в Литву поставляют неочищенную вакцину от гриппа? (23)
Сезонную вакцину от гриппа уже поставляют в учреждения...
Строительный детектив в центре Вильнюса: легализировано нелегальное разрешение (6)
Уже в течение некоторого времени строительство в...
Предупреждение: прошлой ночью была репетиция, настоящая буря еще впереди
Минувшей ночью на литовском взморье разразилась буря,...
Вильнюсская мэрия установила для столичных школ и детских садов новые требования (7)
Вильнюсская мэрия ввела новые требования – отныне...