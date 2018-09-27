Сейм Литвы высказался за ратификацию международной конвенции, предоставляющей жителям Литвы возможность беспрепятственно водить автомобиль более чем в 50-ти странах мира
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© DELFI / Karolina Pansevič

За проект закона о ратификации Женевской конвенции о дорожном движении в четверг проголосовал 81 парламентарий, против не голосовал никто, никто также не воздержался.

Женевская конвенция о дорожном движении была подписана в 1949 году. Она гарантирует, что водительские права, выданные в любой стране, ратифицировавшей конвенцию, признаются и в других государствах.

Осенью 1991 года Литва ратифицировала Венскую конвенцию о дорожном движении 1968 года, но не ратифицировал Женевскую конвенцию, поэтому литовское водительское удостоверение не признается в 54 странах, ратифицировавших Женевскую конвенцию, но не присоединившихся к Венской конвенции, например, в Японии, США, Новой Зеландии, Таиланде.

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