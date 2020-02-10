Литовские водители возмущены - платят за стоянку в городе больше, чем зарабатывают

Напомним, что после того как в городе заполненность парковок превысила 85%, с 1 января 2020 года изменились границы зон. Компания Susisiekimo paslaugos напоминает, что в соответствии с новым порядком меняются и обозначения зон – водителей просят быть бдительными.

Директор Susisiekimo paslaugos Модеста Гусаровене сказала DELFI, что прошло еще немного времени, поэтому ситуацию оценить сложно.

"Времени прошло немного. Да, порядок вступил в силу с 1 января, но январь был переходным периодом, меняли знаки, перепрограммировали паркоматы. Еще рано считать, кроме того, в январе движение было менее интенсивным, но как и прежде мы проведем подсчеты в марте и расскажем о переменах", – сказала DELFI Гусаровене.

"Есть места, где ничего не меняется, и стоимость парковки, вероятно, не то, из-за чего люди не едут в Старый город. Есть места, где парковки заполнены, мы это отмечаем. Еще сложно говорить о конкретных показателях, но есть и такие места, где машин стало явно меньше", – заверила собеседница.

Водители реагируют на ситуацию иначе. По словам Милюса, Очень сложно представить, что люди, которые ездят на машинах, вдруг в одночасье пересядут на общественный транспорт или велосипед. У некоторых водителей нет альтернативы, поэтому такая инициатива – повышать стоимость платы за счет расширения зон – с трудом поддается разумному толкованию.

"Я сегодня буду защищать водителей, поскольку в последнее время в Литве и в Вильнюсе их постоянно атакуют – бастуют, снимают зеленые стрелки, поднимают плату за стоянку – все против водителей, чтобы их не осталось, но сначала я хотел бы сказать, что до сих пор никто не придумал более удобный транспорт, чем автомобиль. Все те, кто хочет пересадить вильнюсцев на автомобили, пусть выйдут на улицы и посчитают, сколько в Вильнюсе велосипедов. Им станет ясно, что все вильнюсцы ездят на автомобилях, несмотря на то, что велосипед - прекрасное транспортное средство. Конечно, эти изменения не радуют.

Как сказала собеседница, есть такие места, где люди просто вынуждены платить дороже, другого варианта нет, а мест стало меньше. Я видел, например, на ул. Упес, где раньше было много машин, сейчас их стало меньше. Я думаю, что это и потому, что сейчас меньше людей вообще ездит в центр, но, по крайней мере люди из моего окружения, когда организуют встречу, особое внимание уделяют удобной парковке, выбирают подходящее место, поэтому вместо того, чтобы ехать в красивый Старый город, едут в ТЦ Akropolis", – сказал он.

"Я хочу сказать, что зоны расширили, а плата осталась прежней. Да, там, где изменилась зона, парковка подорожала. Если говорить с точки зрения водителей, конечно, никто не говорит, что мы хотим всем испортить жизнь, ограбить их, что-то еще сделать, но мы говорим о том, что поездка на работу и возвращение с нее – вот основной маршрут вильнюсцев. Если мы говорим о времени поездки и расстоянии, то на автомобиле люди в среднем едут 5-7 км.

Мы не говорим о том, что все должны бросить машины и пересесть на общественный транспорт, велосипеды и т.д. Конечно, будут те, кто в силу специфики своей работы, места жительства или личных моментов не смогут жить без автомобиля, поскольку у них нет альтернативы. Почему было принято решение изменить границы зон? Да потому, что во многих местах парковка была заполнена больше чем на 85%, начался хаос на парковках, автомобили оставляли неаккуратно, люди в поисках места кружили по Старому городу", – уверяет Гусаровене.

"В городе 12 000 платных мест, за место платят 100 000 раз в день. Можно посчитать, что одно место в среднем используют 8-9 раз", – прибавила она.

На вопрос, как в будущем будут расширять границы зон, Гусаровене сказала, что пока нет таких планов.

"Пока нет никаких конкретных планов в этом направлении, справимся с тем, что есть, посмотрим результат. Но, конечно, надо решать вопрос парковки во дворах, но не обязательно путем введения платы", - сказала она.

Напомним, что в Вильнюсе изменились границы зон:

Синяя сейчас охватывает всю красную и часть желтой у Лукишкес и ул. Гинею.

Красная зона охватила Ужупис, ул. Пилимо, пр. Конституциёс, территорию между проспектом Гедиминаса, ул. Й.Ясинскё и ул. А.Ротундо.

Желтая зона охватит часть Жверинаса между ул. Латвю и Парибё, территорию около бывшего ТЦ Audėjas, Паупё, часть Науяместиса и Шнипишкес до ул. Жальгирё. С 1 мая по 30 сентября - Валакампяйский пляж, озера Бальсис, Бальжис и Тапяляй.

Зеленая зона - часть Антакальниса около парка Сапег.