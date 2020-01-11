Литовские водители открыли охоту на мобильные радары: ставят самодельные знаки

Новые радары отличаются не только тем, что работают без участия экипажа - достаточно одного человека, который присматривает за радаром, но и тем, что на расстоянии 300 м могут фиксировать сразу несколько превышающих скорость транспортных средств.

Еще одна особенность радаров - полицейские ставят их там, где заметить радар очень сложно. Например, во время проверки один радар был установлен на виадуке, над дорогой.

Похоже, водители всерьез разозлились, появилось немало групп, в которых они делятся информацией о таких радарах. Мало того, водители стали их прикрывать и даже устанавливать самодельные предупреждения.

Например, в одном месте о таком радаре предупреждал водитель, якобы сломавшегося BMW, Который закрепил на багажнике плакат 50. Trikojis ("50. Трехногий" - так называют радар, поскольку он установлен на треноге). Еще один пользователь поделился фотографией самодельного плаката.

В Facebook делятся ссылкой на платформу Patroen, на которой просят пожертвовать деньги для того, чтобы таких авто с плакатами появилось больше.

У многих водителей недовольство вызывает тот факт, что перед такими радарами нет знака. Полиция отвечает – не надо превышать скорость и нечего будет бояться.

DELFI сообщал, что 37 радаров полиция купила осенью 2019 года. Они стоили больше 1 млн. евро. Утверждают, что водители, которых зафиксируют такие радары, получат уведомление о штрафе в течение нескольких дней.