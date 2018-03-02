С 1 января 2018 г. в Литве такие автомобили можно регистрировать в Regitra, если они отвечают установленным стандартам.

Однако DELFI уже писал, что перед вступлением в силу нового порядка, специалисты увидев требования, сомневались, что будут энтузиасты, которые захотят этим заниматься, чтобы приспособить к использованию автомобили с правым рулем.

Чтобы зарегистрировать автомобили с правым рулем из стран Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), нужно провести техническую экспертизу. Во время экспертизы устанавливают, отвечает ли транспортное средство установленным стандартам.

"Проще говоря, это значит, что проверяют, приспособлен ли автомобиль к левостороннему движению. Если автомобиль ввезен не из страны ЕЭЗ, то он кроме этой проверки должен пройти специальную экспертизу, должны выяснить, отвечает ли он национальным стандартам", – сказала представитель Regitrа Ингрида Куорите.

При регистрации автомобиля с правым рулем в Regitrа надо представить те же документы, что и при регистрации обычного автомобиля: паспорт или идентификационную карту, свидетельство регистрации ТС или документ подтверждающий прежнюю регистрацию авто.

Кстати, такие автомобили могут водить лишь водители со стажем не менее двух лет.