Литовские визы для пострадавших от репрессий белорусов будут бесплатными

Завершающий срок полномочий кабинет министров подтвердил подготовленные МИД изменения в льготах налогового сбора, предусмотрев, что консульский сбор и гербовый сбор за визы не будут взиматься, если с такой просьбой обратится литовское ведомство и зарегистрированная в Литве неправительственная организация, действующая на стороне демократического развития. Это решение согласовано с Департаментом миграции (ДМ).

"Это означает, что всем белорусам, которые приезжают по гуманитарным причинам, национальные визы будут выдаваться бесплатно", - сказала BNS директор ДМ Эвелина Гудзинскайте.

Министерство указывает, что эта мера нужна в связи с тем, что в Беларуси после выборов президента 9 августа сложилась непростая ситуация из-за применения властями насилия и имеющих место нарушений прав человека, потому что в Литву приезжает все больше граждан Беларуси.

"У части приезжащих есть шенгенские визы, выдаваемое по гуманитарным причинам разрешение МВД Литвы, однако, чтобы узаконить долгосрочное пребывание в Литовской Республике, нужны постоянные визы ЛР", - отмечает МИД.

Временный министр ИД на заседании подчеркнул, что консульский сбор сейчас составляет 60 евро и его за искателей убежища в Литве обычно платят неправительственные организации.

По данным ДМ, за период с 21 сентября по 1 декабря выдано 1354 визы для приезда граждан Беларуси в Литву по гуманитарным причинам. За этот период в общей сложности белорусам выдано 5696 национальных виз, большая часть - на основании трудовых отношений в Литве.