Как сообщило Министерство иностранных дел Литвы, тем самым будет обеспечен более эффективный и прозрачный приём визовых заявок в консульских учреждениях, уменьшено административное бремя визовых служб Литвы.
Граждане иностранных государств в Белоруссии и впредь могут обращаться за выдачей шенгенских виз непосредственно в дипломатические представительства и консульские учреждения Литвы, либо в визовые центры, с которыми сотрудничает Визовая служба Литвы.
Как говорится в сообщении МИД, ожидается, что за полугодие литовские и зарубежные организаторы туризма приспособятся к переменам и изыщут способы стимулирования въездного туризма а также большей заинтересованности граждан других стран в Литве.
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