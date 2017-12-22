Как сообщило Министерство иностранных дел Литвы, тем самым будет обеспечен более эффективный и прозрачный приём визовых заявок в консульских учреждениях, уменьшено административное бремя визовых служб Литвы.

Граждане иностранных государств в Белоруссии и впредь могут обращаться за выдачей шенгенских виз непосредственно в дипломатические представительства и консульские учреждения Литвы, либо в визовые центры, с которыми сотрудничает Визовая служба Литвы.

Как говорится в сообщении МИД, ожидается, что за полугодие литовские и зарубежные организаторы туризма приспособятся к переменам и изыщут способы стимулирования въездного туризма а также большей заинтересованности граждан других стран в Литве.