"Наш совет решил объявить забастовку, мы от нее не отказались, и как я уже говорил не раз, мы ждем, когда проект бюджета вернется в правительство, что будет предпринимать правительство, если то, о чем договорятся, нас удовлетворит, забастовки не будет", – сказал журналистам Милешинас.
В пятницу в парламенте он встречался с оппозиционной фракцией соцдемов. Неделю назад профсоюз встречался с консерваторами, на встрече присутствовал министр науки, образования и спорта Альгирдас Монкявичюс.
"Насколько я знаю, министр сказал, что какие-то деньги уже найдены, когда вернется бюджет, посмотрим. Как я понимаю из высказываний министра, ищут еще около 40 млн., чтобы поднять зарплаты на 10%", – сказал Милешинас.
Министр в свое время признал, что в проекте бюджета на 2020 год до конца не осуществлена договоренность с профсоюзами учителей о повышении зарплат.
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