Литовские туроператоры закрывают последнее направление: поездки за границу отменяют

Представитель Tez Tour Инга Аукштуолите сказала Delfi, что сегодня в Италии зафиксировано больше 25 случаев заболевания на 100 000 человек, поэтому поездки в Италию будут отменены.

"Главное для нас - безопасность туристов, поэтому тем, кто планировал отдых в сентябре мы рекомендуем отложить поездку или изменить планы", – сказала представитель Tez Tour.

Аукштуолите рассказала, что в прошлое воскресенье все путешественники вернулись домой из Калабрии. Остальные вернутся в следующее воскресенье, как и планировалось.

"Мы видим, что не будет желающих поехать в Италию. Люди откладывают поездки", – сказала она.

По ее данным, на сегодняшний день компания отказалась от 12 направлений. Этот туроператор в сентябре не предлагает поездки за границу.

"Мы следим за рекомендациями. Если уровень заболеваемости снизится, мы готовы возобновить поездки в Италию, Испанию, Португалию, Турцию, Египет, Тунис", – отметила Аукштуолите.

О таком же решении сообщил и Novaturas – последний вылет в Италию намечен на сегодня. Эта компания также отменила 12 маршрутов, рассказала ее представитель Довиле Запкуте.

Всего на сентябрь-октябрь Novaturas запланировал 14 рейсов в Италию, состоялся лишь один из них.

Novaturas предлагает клиентам поменять запланированные поездки или выбирать купон на 2021 г.

Запкуте сказала, что такие ограничения фактически означают закрытие границ, и ставят весь турсектор в катастрофическое положение.

Она обратила внимание на то, что в Литве ограничения очень жесткие, другие страны ЕС находят способ не закрывать своих граждан дома, дают им возможность отдохнуть.

Аукштуолите прибавила, что туроператоры предлагали правительству оценивать уровень заболеваемости в разных регионах стран. Если бы такое решение было принято, то гражданам Литвы Tez Tour мог бы предложить поездки на Мадейру, в Сардинию или Сицилию, в Малагу.