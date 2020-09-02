Литовские туроператоры закрывают последнее направление: поездки за границу отменяют

Представитель Tez Tour Инга Аукштуолите сказала Delfi, что сегодня в Италии зафиксировано больше 25 случаев заболевания на 100 000 человек, поэтому поездки в Италию будут отменены.
"Главное для нас - безопасность туристов, поэтому тем, кто планировал отдых в сентябре мы рекомендуем отложить поездку или изменить планы", – сказала представитель Tez Tour.
Аукштуолите рассказала, что в прошлое воскресенье все путешественники вернулись домой из Калабрии. Остальные вернутся в следующее воскресенье, как и планировалось.
"Мы видим, что не будет желающих поехать в Италию. Люди откладывают поездки", – сказала она.
По ее данным, на сегодняшний день компания отказалась от 12 направлений. Этот туроператор в сентябре не предлагает поездки за границу.
"Мы следим за рекомендациями. Если уровень заболеваемости снизится, мы готовы возобновить поездки в Италию, Испанию, Португалию, Турцию, Египет, Тунис", – отметила Аукштуолите.
О таком же решении сообщил и Novaturas – последний вылет в Италию намечен на сегодня. Эта компания также отменила 12 маршрутов, рассказала ее представитель Довиле Запкуте.
Всего на сентябрь-октябрь Novaturas запланировал 14 рейсов в Италию, состоялся лишь один из них.
Novaturas предлагает клиентам поменять запланированные поездки или выбирать купон на 2021 г.
Запкуте сказала, что такие ограничения фактически означают закрытие границ, и ставят весь турсектор в катастрофическое положение.
Она обратила внимание на то, что в Литве ограничения очень жесткие, другие страны ЕС находят способ не закрывать своих граждан дома, дают им возможность отдохнуть.
Аукштуолите прибавила, что туроператоры предлагали правительству оценивать уровень заболеваемости в разных регионах стран. Если бы такое решение было принято, то гражданам Литвы Tez Tour мог бы предложить поездки на Мадейру, в Сардинию или Сицилию, в Малагу.
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