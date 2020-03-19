19 марта была распространена информация, в которой сказано, что запланированные свадьбы предлагают перенести на более поздний срок. В противном случае церемония будет проходить только с участием молодоженов и двоих свидетелей.

Заупокойные мессы будут проходить без участия людей, все остальные церемонии будут проходить только на кладбище.

Предлагают также отложить и запланированные крестины. Крестины возможны только в том случае, если есть угроза жизни младенца. Сейчас крестины проводятся только при участии родителей и крестных родителей.

Согласно сообщению, по-прежнему можно заказывать Св. Мессы по разным случаям. Но все служения проходят без присутствия людей. Верующих призывают молиться дома. Общие служения в храмах Литвы сейчас не проводят.

Священники готовы по просьбе людей принимать исповедь.

Кроме того, священники обещают посещать только находящихся при смерти больных, но обычные посещения больных отменяются.

Кроме того, всех верующих призывают ежедневно в 20 ч. присоединяться к общей молитве под звон храмовых колоколов.

Напомним, что из-за угрозы коронавируса с 16 по 30 марта в Литве введен карантин.