Литовские суды снисходительно отнеслись к пьяному охотнику

Пьяны были оба - и охотник и его друг, севший за руль. За это они должны были дорого заплатить, по закону, но этого не было – пьяный стрелок избежал ответственности за нелегальное ружье, а за то, что нелегально застрелил косулю ему назначили штраф в размере 800 евро (самое мягкое наказание) и лишили права на охоту на год. И это при том, что Станиславас Чесюлявичюс грубо нарушил правила охоты, был пьян и стрелял из нелегального оружия.

Дело рассматривал участковый суд Вильнюсского региона. Однако наказание не ужесточил и Вильнюсский окружной суд, рассмотревший апелляцию природоохранников.

Он указал, что у Чесюлявичюса с 2010 года есть разрешение на охоту. До этого он ни разу правила охоты не нарушал, кроме того, выплатил нанесенный природе ущерб в размере 1000 евро, а то, что он был пьян (1,38 промилле) - не является отягчающим вину обстоятельством.

Эта история произошла 22 августа 2019 года вечером, когда Чесюлявичюс в Вильнюсском районе, в окрестностях староства Неменчине в нетрезвом виде, без специального охотничьего листа их нелегального ружья из автомобиля своего друга Ришардаса Богдановичюса застрелил косулю. Добычу они положили в машину и повезли домой. По дороге их задержала полиция.

Полицию вызвал местный житель, который слышал три выстрела и увидел микроавтобус. Он понял, что, скорее всего, стреляли из микроавтобуса, поэтому сел в машину и поехал за ним, предварительно сообщив об инциденте в полицию. Мужчина понял, что водитель, вероятно, пьян, поскольку микроавтобус странно маневрировал.

Водитель Volkswagen Transporter не сразу подчинился требованиям полиции остановиться. Водитель не реагировал ни на световые сигналы, ни на сирену, ни на петарды, которые бросали полицейские. В рапорте сказано, что в какой-то момент преследования полицейские увидели, что из микроавтобуса выбросили предмет, напоминающий ружье.

Микроавтобус остановился лишь во дворе дома. Из него выбежал пассажир, выбросивший ружье, с чехлом от ружья и побежал к прицепу трактора, куда бросил чехол. При задержании мужчина оказывал стражам порядка сопротивление и не выполнял законные требования. Пришлось применить слезоточивый газ и электрошокер. Чесюлявичюс был пьян (1,38 промилле).

"На поясе у задержанного был коричневый ремень с 8 патронами. На вопрос, почему он выбросил ружье, он ответил, что ничего не знает - у него был лишь чехол", - рассказали полицейские.

В организме Богдановичюса было 0,64 промилле.

На заднем сидении микроавтобуса спал пьяный (1,55 промилле) гражданин Беларуси.

Мужчины сказали полицейским, что ничего не знают о лежащей в багажнике застреленной косуле.

К тому времени криминалисты подобрали ружье и выяснили, что оно незарегистрировано. Чесюлявичюс сказал, что выбросил ружье, потому что боялся, что из-за него его лишат трех других ружей, которые у него хранятся легально. Это ружье он якобы забыл зарегистрировать.

Из-за нелегального оружия было заведено уголовное дело, но Чесюлявичюс очень раскаивался, поэтому с него сняли уголовную ответственность и передали его на поруки жене.

Между тем в административном деле смягчающим вину обстоятельством признали раскаяние и чистосердечное признание Чесюлявичюса, поэтому и было назначено самое мягкое наказание.

Богдановичюсу грозит не только штраф, но и конфискация автомобиля, его дело суд еще рассматривает.