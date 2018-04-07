Это самый большой студенческий праздник в Литве, который отмечают с 1968 года в первую субботу апреля. Аналогов этому празднику нет во всем мире. Идея этого праздника появилась естественным образом как средство самовыражения молодежи, позже она приобрела форму протеста против тогдашней власти. Со временем праздник, длившийся один день, стал неотъемлемой частью как Факультета физики Вильнюсского университета, так и вильнюсской культуры. В этом году День физиков (FiDi, Fiziko Diena) отметят в 50-ый раз, это юбилейное торжество.
© DELFI / Lukas Bartkus

Это средство радикального самовыражения. Ежегодно студенты осуществляют массу нестандартных идей при минимальных финансовых затратах. Это могут быть социальные акции, аттракционы, визуализации, шествие динозавра и много другого.

Самая популярная часть этого праздника – дневная. После проведенного в подвалах семестра, во время которого студенты готовились к празднику, все творения выносят на территорию Факультета физики, чтобы представить участникам праздника.

Вторая часть Дня физиков – шествие. В этом году оно пройдет от аллеи Саулетякё до здания парламента, а оттуда по проспекту Гедиминаса до Филологического факультета ВУ. Участников шествия сопровождает полиция, оркестр, танцовщицы, множество пульсирующих сердец и виновник торжества красавец Динас Заурас (Дино Завр) – все это для того, что бы девушки простили его за то, что когда-то, согласно легенде, он съел студентку Филологического факультета. Когда шествие достигает конечной цели физики объединяются с филологами, принося клятву и закрепляя ее общим танцем.

"Динас Заурас в этом году будет не один. Он будет со своим маленьким ребенком, которого мы покажем впервые, возможно, в будущем он вырастет и придет на смену нынешнему Динасу Заурасу", – рассказал студент Дарюс Литвинас.

В юбилейный год этого молодежного праздника выпустили монету достоинством в 1,5 евро и почтовую марку, посвященную FiDi.

На открытии праздника в 12 ч. участвовали представители Центробанка Литвы. Была открыта почетная доска с перечислением спонсоров юбилейного торжества по случаю Дня физиков.

На празднике состоялись политические дебаты, в которых принял участие "кандидат" в президенты от физиков Кястутис Планкас и бывшие премьер-министры Андрюс Кубилюс и Александрас Абишала (оба они бывшие выпускники Факультета физики).

В 13.30 ч. состоялась церемония посадки деревьев - всего на аллее FiDi 50 посадили 50 деревьев.

С 14 ч. проходит шествие Динаса Заураса.

В 15.30 ч. – был открыт памятник "Вечной любви" во дворике Сарбиевиюса в Центральном здании ВУ.

После всех торжеств участники отправятся на Ледовую арену, где их ждет целая вереница мероприятий, а в 20 ч. начнется праздничный концерт.

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