Это средство радикального самовыражения. Ежегодно студенты осуществляют массу нестандартных идей при минимальных финансовых затратах. Это могут быть социальные акции, аттракционы, визуализации, шествие динозавра и много другого.

Самая популярная часть этого праздника – дневная. После проведенного в подвалах семестра, во время которого студенты готовились к празднику, все творения выносят на территорию Факультета физики, чтобы представить участникам праздника.

Вторая часть Дня физиков – шествие. В этом году оно пройдет от аллеи Саулетякё до здания парламента, а оттуда по проспекту Гедиминаса до Филологического факультета ВУ. Участников шествия сопровождает полиция, оркестр, танцовщицы, множество пульсирующих сердец и виновник торжества красавец Динас Заурас (Дино Завр) – все это для того, что бы девушки простили его за то, что когда-то, согласно легенде, он съел студентку Филологического факультета. Когда шествие достигает конечной цели физики объединяются с филологами, принося клятву и закрепляя ее общим танцем.

"Динас Заурас в этом году будет не один. Он будет со своим маленьким ребенком, которого мы покажем впервые, возможно, в будущем он вырастет и придет на смену нынешнему Динасу Заурасу", – рассказал студент Дарюс Литвинас.

В юбилейный год этого молодежного праздника выпустили монету достоинством в 1,5 евро и почтовую марку, посвященную FiDi.

На открытии праздника в 12 ч. участвовали представители Центробанка Литвы. Была открыта почетная доска с перечислением спонсоров юбилейного торжества по случаю Дня физиков.

На празднике состоялись политические дебаты, в которых принял участие "кандидат" в президенты от физиков Кястутис Планкас и бывшие премьер-министры Андрюс Кубилюс и Александрас Абишала (оба они бывшие выпускники Факультета физики).

В 13.30 ч. состоялась церемония посадки деревьев - всего на аллее FiDi 50 посадили 50 деревьев.

С 14 ч. проходит шествие Динаса Заураса.

В 15.30 ч. – был открыт памятник "Вечной любви" во дворике Сарбиевиюса в Центральном здании ВУ.

После всех торжеств участники отправятся на Ледовую арену, где их ждет целая вереница мероприятий, а в 20 ч. начнется праздничный концерт.