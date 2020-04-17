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Председатель совета Литовской палаты стоматологов Альвидас Шейкус сказал, что условия работы и предоставление услуг после эпидемии коронавируса изменятся и, вероятно, это не будет кратковременным явлением. Это скажется на цене на услуги, пишет портал lrt.lt.
Dantisto kabinetas
Dantisto kabinetas
© Shutterstock

По его словам, цены на сами услуги увеличиться не должны, поскольку после карантина увеличится конкуренция между врачами, поэтому услуги подорожать не должны. Однако использование дополнительных средств защиты войдет в окончательную стоимость.

"Средства защиты достаточно дорогие. И мы знаем, почему их сейчас нет – поставщики раздули цены: на маски, респираторы, халаты, бахилы... Респираторы и другие средства защиты будут менять после каждого клиента. Мы пытались считать, сколько это будет стоить каждому пациенту. Получается около 50 евро только на средства защиты", – сказал Шейкус.

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Дополнительно надо платить и за утилизацию этих средств защиты.

По оценке Шейкуса, когда врачам разрешат работать после карантина, их надо будет регулярно проверять именно из-за того, что они могут стать легкой жертвой коронавируса и его распространителями.

Шейкус также сказал, что на эти товары мог бы действовать льготный НДС или вообще 0%, это несколько снизило бы финансовое бремя.

По данным правительства Литвы, услуги стоматологов станут доступны только после окончания карантина.

ru.DELFI.lt
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