По его словам, цены на сами услуги увеличиться не должны, поскольку после карантина увеличится конкуренция между врачами, поэтому услуги подорожать не должны. Однако использование дополнительных средств защиты войдет в окончательную стоимость.
"Средства защиты достаточно дорогие. И мы знаем, почему их сейчас нет – поставщики раздули цены: на маски, респираторы, халаты, бахилы... Респираторы и другие средства защиты будут менять после каждого клиента. Мы пытались считать, сколько это будет стоить каждому пациенту. Получается около 50 евро только на средства защиты", – сказал Шейкус.
Дополнительно надо платить и за утилизацию этих средств защиты.
По оценке Шейкуса, когда врачам разрешат работать после карантина, их надо будет регулярно проверять именно из-за того, что они могут стать легкой жертвой коронавируса и его распространителями.
Шейкус также сказал, что на эти товары мог бы действовать льготный НДС или вообще 0%, это несколько снизило бы финансовое бремя.
По данным правительства Литвы, услуги стоматологов станут доступны только после окончания карантина.
TOP новостей
Заместитель канцлера правительства Литвы: самый большой вопрос - открытие детских садов (6)
Первый заместитель канцлера правительства Литвы...
Представитель полиции предупреждает оштрафованных за нарушение карантина: штрафы станут больше (45)
Пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис в...
Пасхальные службы в православных храмах Литвы пройдут за закрытыми дверями (2)
В воскресенье православные будут отмечать Пасху,...
В Литве в общей сложности диагностировано 1149 случаев коронавируса (15)
17 апреля утром Национальный центр общественного...
Литовские стоматологи предупреждают: цены на услуги вырастут (62)
Председатель совета Литовской палаты стоматологов...