Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис в пятницу будет наблюдать за проведением военного парада в Варшаве, посвящённого 20-й годовщине вступления Польши в НАТО и Конституции 3 мая. Несколько литовских военнослужащих также будут маршировать на этом параде.
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Минобороны проинформировало BNS, что 16 солдат роты почётного караула Вооружённых сил Литвы пройдут вместе с военными формированиями Польши и других союзников.

"Польша является одним из важнейших партнёров Литвы в области обороны и безопасности. Мы являемся частью единого региона и самого успешного в мировой истории оборонного Альянса - НАТО. По мере роста угроз с Востока наши страны последовательно укрепляют военное сотрудничество", - отметил Кароблис в комментарии BNS.

В этом году ещё шесть стран Центральной и Восточной Европы отмечают 15-летие членства в НАТО, а Польша вместе с Чехией и Венгрией - 20-летие.

Конституция 3 мая была Основным законом Республики двух народов (Речи Посполитой), принятым в 1791 году. Это была первая письменная конституция в Европе.

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