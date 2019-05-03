Минобороны проинформировало BNS, что 16 солдат роты почётного караула Вооружённых сил Литвы пройдут вместе с военными формированиями Польши и других союзников.
"Польша является одним из важнейших партнёров Литвы в области обороны и безопасности. Мы являемся частью единого региона и самого успешного в мировой истории оборонного Альянса - НАТО. По мере роста угроз с Востока наши страны последовательно укрепляют военное сотрудничество", - отметил Кароблис в комментарии BNS.
В этом году ещё шесть стран Центральной и Восточной Европы отмечают 15-летие членства в НАТО, а Польша вместе с Чехией и Венгрией - 20-летие.
Конституция 3 мая была Основным законом Республики двух народов (Речи Посполитой), принятым в 1791 году. Это была первая письменная конституция в Европе.
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