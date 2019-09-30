Как сообщили в министерстве обороны, военнослужащие батальона противовоздушной обороны с палубы судна ВМС N42 Jotvingis будут проводить боевые стрельбы по воздушным целям из комплекса ПВО RBS-70.

Учения пройдут в литовских территориальных водах Балтийского моря, недалеко от Юодкранте, и продлятся до 11 октября.

Цель данных учений - оценить готовность пользователей батарей ПВО уничтожать воздушные цели из комплекса ПВО RBS-70.