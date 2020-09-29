Литовские школы готовятся к переходу на удаленное обучение

Поскольку уже был опыт удаленного обучения, община старается лучше подготовиться к началу удаленного обучения. По словам директора рокишкской прогимназии им. Юозаса Тубялиса Зенонаса Пошюнаса, школа уже предусмотрела платформы, которые будут использовать с началом карантина. Сейчас активно заботятся о повышении квалификации учителей в сфере технологий, готовят планы на покупку компьютерной техники.

"Мы также планируем открыть в школе класс STEAM, с его помощью можно будет организовывать гибридные уроки: часть учеников сможет находиться в классах, а другая - дома", – сказал Пошюнас.

Учитель-эксперт начальных классов вильнюсского инженерного лицея технического университета им. Гедиминаса Рута Филончикене сказала, что если снова придется учиться у мониторов, то такого хаоса кка весной, уже не будет. она акцентирует важность психологической подготовки детей.

"Наверное, главное – психологический настрой учеников, что ничто не изменится, роки будут продолжаться, будем встречаться каждый день, только опять временно формат встреч будет иным. Дети очень не хотят снова оказаться дома", – заметила учитель.

К сценарию возможного возвращения к удаленке готовятся и компании, развивающие электронные платформы обучения. По словам главы группы TAMO Эдгараса Ясалиниса, все лето компания ответственно готовилась к возможности второго карантина, чтобы гарантировать слаженную работу.

"Мы не только подготовили серверы к большому наплыву пользователей, но и дополнили систему автоматической проверкой заданий. Чтобы коммуникация в TAMO была эффективнее, вскоре внедрим и более удобную модель управления сообщениями", – сказал Ясалинис.

Община не только ведет подготовку к удаленной работе, но и ждет обещанное финансирование.

Сентябрь на исходе, а денег пока нет. Директор школы Аукштателкес Шяуляйского района Вайдас Бацис сказал, что в результате может пострадать эффективность использования средств.

"Школы уже сейчас сталкиваются с разными вызовами, готовятся ко всем возможным сценариям. Задержка финансирования не дает испытать цифровые платформы и подготовиться к новому этапу", – сказал Бацис.