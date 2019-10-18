В эфире радиостанции Žinių radijas речь шла о том, что в Литве в последнее время растут зарплаты и прибыль предпринимателей. Однако статистика показывает, что литовские предприниматели меньше предпринимателей других стран Балтии склонны делиться прибылью с работниками.

Собеседники подчеркнули основную причину – отсутствие диалога и переговоров.

Глава Литовской конфедерации бизнеса Валдас Суткус сказал, что статистика зависит от контекста, а сейчас очень модно во всем винить бизнес.

"Все меньше говорят о том, что для того, чтобы что-то получить, надо работать, говорят о том, что надо взять и поделить. (…) Есть простой момент. В Литве в отличие от Европы, все в свои руки взяло государство – берет налоги, делит их, большие это налоги или нет - это уже иной вопрос. В Европе, в странах со старой демократией, у людей больше свобод", – сказал он.

Однако разговор коснулся и иной причины, по которой работодатели не склонные делиться своей прибылью. Депутат Томас Томилинас сказал, что есть и вина самих работников.

"Предприниматель никогда не будет делиться никакой прибылью, если у него не будет равного ему переговорщика, ни в какой стране этого не будет. Тут литовские предприниматели не исключение, они такие же. (…) Есть сознательный, социально ответственный бизнес, который особое значение уделяет благосостоянию работников. Но в целом, об этом должны думать сами работники", – сказал Томилинас.

Он заметил, что люди в Литве не объединяются в профсоюзы, не пытаются пользоваться услугами одного юриста и бороться за общие интересы.

С ним согласился и Суткус. "Не могут все делать работодатели – и руководить, и за станком стоять, и профсоюзы создавать, и с собой же переговоры вести.

Нельзя делать все одному без партнеров. Согласен с Томилинасом. Если у работников не будет представителей, не будет и дискуссии. В переговорах, когда они проходят, когда о чем-то договариваемся, у обеих сторон должны быть мощности, способности гарантировать выполнение своих обязательств. Если будешь вести переговоры с профсоюзом, в который входят 5% работников компании, что такой профсоюз может гарантировать? Придут оставшиеся 95%, и скажут, мы он них ничего не знаем, и все.

Поскольку профсоюзов нет, их мало, в ТК есть обязательство создавать Трудовые советы, их по закону формируют насильно", – сказал Суткус.

Председатель профсоюза работников системы общепита Гражина Груздене сказала, что там, где есть профсоюзы и сильный лидер, ситуация хорошая. Она привела в пример компанию Švyturys, где хорошие зарплаты появились после объединения людей. Она подтвердила - все в руках у самих людей.

По ее мнению, есть разница и в культуре работодателей: есть такие, с которыми можно вести переговоры и найти общий знаменатель. Однако она не считает, что создание Трудовых советов внесло ясность. Тут возникает противостояние между этими советами и профсоюзами.

"Новый кодекс ввел двух представителей работников – Советы получают информацию, профсоюзы ведут переговоры. Ситуация ненормальная: работодатель не хочет предоставлять информацию, так как вести переговоры?", – вопрошала Груздене.

По ее словам, включенные в ТК системы оплаты труда могли бы решить немало проблем, и внести ясность в вопрос оплаты труда, повысить зарплаты. Но проблема в том, что не все компании внедряют эти системы.

Суткус ответил, что профсоюзы могут обращаться в компании через сайты и по телефонам, только надо сформулировать свою позицию.

"Речь идет о том, чтобы платили как можно больше, а на сколько - не знают. Дайте как в Англии, но Литва столько дать не может. Она не такая богатая как Норвегия, чтобы столько же давать. Всем нужны анализы, уровень компетентности. (…) Власти сделали больше, чем должны были: учредили Трудовые советы, если придет подготовленный его председатель, проанализировав ситуацию, тогда разговор будет деловым, на тему, сколько компания может дать на повышение зарплат", – сказал он.

На что Груздене ему ответила, что Трудовые советы не могут вести переговоры, это не в их компетенции.