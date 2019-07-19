С 09:00 до 18:30 в пунктах пропуска, расположенных на белорусско-литовской границе, не будут функционировать информационные системы в связи с проводимыми литовской стороной профилактическими работами по обновлению программных продуктов.

«Прием транспорта сопредельной стороной будет осуществляться неритмично», — говорится в сообщении ГТК.