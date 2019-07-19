С 09:00 до 18:30 в пунктах пропуска, расположенных на белорусско-литовской границе, не будут функционировать информационные системы в связи с проводимыми литовской стороной профилактическими работами по обновлению программных продуктов.
«Прием транспорта сопредельной стороной будет осуществляться неритмично», — говорится в сообщении ГТК.
Литовские пункты пропуска 20 июля обновляют ПО. Возможны задержки с пересечением границы (1)
На границе Беларуси и Литвы 20 июля могут возникнуть...
Жаркая погода в Литве обусловила раннюю жатву
Жаркая летняя погода в Литве обусловила раннюю жатву...
В Вильнюсе открыт новый изолятор временного содержания (21)
18 июля в Вильнюсе под звуки оркестра торжественно...
Треть ДТП в Литве совершают молодые водители (4)
Молодые водители совершают треть всех ДТП в Литве ....
Житель Литвы попал в абсурдную ситуацию: покойный отец купил автомобиль и совершил ДТП (5)
Один штраф за другим, разные города, разные марки машин,...
TOP новостей
Легендарные домики в Швянтои: экономные люди могут недорого прожить здесь всю неделю (57)
Лето – настоящее время отпусков, жители Литвы ищут,...
Жители калининградского курорта о туристах из Литвы: они приезжают ради дешевого алкоголя (99)
Светлогорск считается основным курортом...
Задержанный в Литве по делу о "грязной нефти" российский предприниматель попросил политического убежища (26)
Сотрудники литовской полиции задержали в Вильнюсе...
Житель Литвы попал в абсурдную ситуацию: покойный отец купил автомобиль и совершил ДТП (5)
Один штраф за другим, разные города, разные марки машин,...
Треть ДТП в Литве совершают молодые водители (4)
Молодые водители совершают треть всех ДТП в Литве ....