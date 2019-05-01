В разных странах ведутся дискуссии на эту тему. Например, в Китае основатель Alibaba Джек Ма предлагает узаконить рабочий день с 9.00 до 21.00 ч. и шестидневную рабочую неделю. В других странах наоборот предлагают сокращать рабочую неделю. Эксперимент с 6-часовым рабочим днем в Швеции дал неоднозначный результат.

DELFI общался с представителями литовского бизнеса, интересовался, как они представляют эту проблематику в Литве. Одни предприниматели видят возможность сокращения рабочего дня, другие говорят об оптимальном варианте.

Председатель правления Hanner Арвидас Авулис сказал, что при всем уважении к Джеку Ма, он не поддержал бы идею 12-часового рабочего дня.

"Если взглянуть на тенденции, то в Европе они отличаются от тех, что намечены в Азии и Америке. Европа больше нацелена на благосостояние человека. В Европе мы больше говорим о создании более благоприятных условий для человека – чтобы рабочий день был короче, рабочее время гибче, чтобы был гибкий график работы. Поскольку Литва - страна ЕС, мы ориентируемся на это. (...)

Я хочу подчеркнуть, что я лично, как человек, немного другой. Я работаю много. Я больше похож на основателя Alibaba, на основателя Tesla Маска, у которых есть свой взгляд. Я считаю, что добиться чего-то в жизни можно, только много работая. Кроме того, работа доставляет мне удовольствие.

Думаю, что лучше всего, когда человек может выбирать желаемый путь. Я сторонник проевропейской культуры. На первом месте должен быть человек, его потребности, чтобы он получал от работы удовольствие", – сказал DELFI Авулис.

Поэтому он считает, что время работы должно быть гибким, по желанию человека. Правда, он заметил, что тогда сложится такая ситуация, когда большинство будет хотеть работать меньше. Поэтому в некоторых сферах потребуется больше работников, а это скажется на ценах.

Президент Литовской конфедерации промышленников Робертас Даргис, основатель компании Eika, заметил, что в наше время, по мере развития технологий, меняется сам характер трудовой деятельности. Поэтому многие компании вводят гибки график работы.

"Особенно меняется отношение к работе у молодежи. В свете сегодняшнего дня я считаю, что нужно оставить больше возможности для переговоров между работником и работодателем. Сегодня, особенно молодое поколение, хорошо знает свои права, они по-другому относятся к работе, и я бы сказал, что мяч на стороне работников. Иными словами, сегодня выбирают они, поскольку почти везде ощущается нехватка рабочей силы. Сами люди хотят выбирать, сколько они хотят работать. Даже если они хотят работать дольше, не думаю, что их надо как-то регулировать. Все есть в законах: и сверхурочные, и работа в праздники, все оговаривается", - сказал Даргис.

По мнению Даргиса, 12-часов работы по 6 дней в неделю может быть лишь в тех странах, которые не знают, что такое демократическое правление.

По его мнению, сегодняшний вариант в Литве - 8-часовой рабочий день и 5-дневная рабочая неделя - оптимальный вариант.

Председатель правления Kauno grūdai Таутвидас Барштис обратил внимание на то, что литовцы уехали работать за границу. Он замечает, что и оставшиеся в Литве работают неэффективно.

"Наши литовцы уезжают на заработки в Ирландию и Англию, там почасовая оплата, все зависит от человека – одному столько надо, другому столько, третьему ничего. Это индивидуально. (…) Человек у нас работает 8 ч., но процент полезности составляет всего 50, значит, реально он отрабатывает всего 4 ч. А у нас еще рабочая сила оплачивается довольно дорого", – сказал DELFI Барштис.

По его мнению, люди могут работать и меньше, но все зависит от культуры труда, отношения к работе.

Владелец сети Norfa Дайнюс Дундулис считает, что три дня в году магазины не должны работать вообще - на Рождество, на Новый год и на Пасху. По воскресным дням, по его мнению, магазины могут закрываться ранньше.

"Для всего нужны переходные периоды. Не может быть так, что сегодня мы работаем с 8 до 22 ч., а завтра совсем не работаем. Работники к этому привыкнут быстро, а вот покупатели - нет.

Я бы хотел, чтобы у продавцов в воскресенье рабочий день был короче, Я предлагаю три этапа. Сначала сделать рабочий день с 10 до 15 ч., потом с 10 до 13 ч., а потом может и вообще сделать воскресенье выходным днем. Потребность в работниках не снизится, поскольку увеличится оборот в другие дни", – сказал DELFI Дундулис, заметив, что он не одобряет 12-часовой рабочий день.

Председатель правления Audėjas Йонас Карчаускас сказал DELFI, что в Литве действует оптимальный вариант - 8-часовой рабочий день и 5-дневная рабочая неделя.

"Наше государство не настолько богато, чтобы бездумно тратить средства, поэтому, я думаю, ситуация справедливая. Не предлагаю ни дополнительные выходные, ни рабочие дни. Пока не стоит. (…) Должен быть более полный бюджет. Сейчас ситуация нормальная, этим надо пользоваться", – сказал он.