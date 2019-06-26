Первое, что жители должны делать, узнав об аварии на Белорусской АЭС в Островце, – это оставаться в помещении, заявил начальник Управления гражданской безопасности Департамента противопожарной безопасности и спасения (БПБС) Эдгарас Гяда.
Astravyets nuclear power plant under construction
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"Если произойдет какая-то авария и нужно будет известить людей, мы сразу же распространим СМС-сообщение, получив сообщение, следует предпринять три действия – зайти в помещение, оставаться в помещении, ждать информации", – заявил в среду Э. Гяда на совещании в сейме, посвященном готовности Литвы к возможной аварии на БелАЭС.

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По словам представителя департамента, узнав об аварии не нужно спешить эвакуироваться, поскольку на улице опасность будет больше, чем в помещении, поскольку там уровень загрязнения ниже.

По его словам, информация об аварии может поступить людям в виде СМС-сообщений, через СМИ, будут включены сирены.

"Есть три возможных канала (извещения – BNS): звуки сирены, пришло сообщение на телефон, сообщение по радио, телевидению. Если произойдет какое-либо несчастье и нужно будет известить людей, мы через все эти средства сразу распространим сообщение", – сказал он.

По словам Э. Гяды, препараты йодистого калия следует использовать только в случае отдельной рекомендации.

"Препараты йодистого калия следует использовать в том случае, если будет такая рекомендация. Эту рекомендацию мы объявим после получения информации из министерства здравоохранения", – сказал он.

В среду на совместном заседании Группа по координированию действий в отношении БелАЭС вместе с Комиссией по энергетике и слаженному развитию оценивала, как ведомства страны готовы ко всем вызовам, какие действия должны быть предприняты.

Литва является главным критиком строящейся в 50 км от Вильнюса БелАЭС - по ее словам, строительство объекта ведется с нарушениями требований безопасности, без соблюдения международных стандартов, между тем Минск все эти обвинения отклоняет.

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