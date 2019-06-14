Литовские пожарные получили 92 сообщения о поваленных бурей деревьях

После прошумевшей над Литвой в четверг вечером бури пожарные получили 92 сообщения о поваленных ветром деревьях.
© DELFI / Domantas Pipas

Одно дерево в Вильнюсе упало на автомобиль и повредило его, сказал BNS в понедельник утром представитель Противопожарно-спасательного департамента.

Сильный ветер, ливни с грозами и град возникают в Литве в последние недели из-за сильной жары.

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