Это был первый случай, когда на АЭС была зафиксирована подобная активность, сказал глава Государственной инспекции в сфере безопасности атомной энергетики (ГИБАЭ) Михаил Демченко, но отметил, что это не представляет опасности.
"Запускают АЭС, поэтому к пару придется привыкать", – сказал Демченко.
По его словам, до сих пор информация о паре из труб не поступала, но он подчеркнул – это часть технологического процесса, по мере запуска Белорусской АЭС, такое явление будет наблюдаться все чаще.
Он акцентировал, что не было никаких сообщений об изменении радиоактивного фона в Литве. В пятницу сообщалось, что было выдано разрешение на проведение экспериментов на первом блоке.
О паре из трубы АЭС сообщил глава Службы охраны госграницы Рустам Любаев.
"При помощи имеющихся приборов специалисты СОГГ измерили радиоактивный фон, он не менялся", – сказал он.
ГИБАЭ ранее сообщала, что работы по запуску АЭС в Беларуси продолжают, несмотря на то, что не решены все вопросы в сфере безопасности. Литва критикует безопасность проекта в Островце и готова бойкотировать электроэнергию АЭС. Беларусь критику отклоняет.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Профессор о рекордах COVID-19 в Литве: это еще не предел
В субботу в Литве зафиксирован еще один антирекорд - 205...
В Литве проходят парламентские выборы Рассказываем в режиме онлайн о выборах (149)
В воскресенье в Литве в условиях пандемии...
На выборах проголосовал президент Литвы: я голосовал за взаимопонимание (8)
В воскресенье на парламентских выборах проголосовал...
В Литве за последние сутки установлено 160 новых случаев коронавируса (4)
В Литве за последние сутки установлено 160 новых...
Премьер-министр Литвы надеется, что это первые и последние такие выборы в стране (31)
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис в...