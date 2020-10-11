Это был первый случай, когда на АЭС была зафиксирована подобная активность, сказал глава Государственной инспекции в сфере безопасности атомной энергетики (ГИБАЭ) Михаил Демченко, но отметил, что это не представляет опасности.

"Запускают АЭС, поэтому к пару придется привыкать", – сказал Демченко.

По его словам, до сих пор информация о паре из труб не поступала, но он подчеркнул – это часть технологического процесса, по мере запуска Белорусской АЭС, такое явление будет наблюдаться все чаще.

Он акцентировал, что не было никаких сообщений об изменении радиоактивного фона в Литве. В пятницу сообщалось, что было выдано разрешение на проведение экспериментов на первом блоке.

О паре из трубы АЭС сообщил глава Службы охраны госграницы Рустам Любаев.

"При помощи имеющихся приборов специалисты СОГГ измерили радиоактивный фон, он не менялся", – сказал он.

ГИБАЭ ранее сообщала, что работы по запуску АЭС в Беларуси продолжают, несмотря на то, что не решены все вопросы в сфере безопасности. Литва критикует безопасность проекта в Островце и готова бойкотировать электроэнергию АЭС. Беларусь критику отклоняет.