Литовские пограничники отправляются в международную операцию в Средиземном море

Литовские пограничники в пятницу отправляются в международную операцию Themis в центральном регионе Средиземного моря.
Oro pajėgų bazė, Trapani, Sicilija (Italija)
© Reuters/Scanpix

Цель этой операции – помочь Италии в осуществлении наблюдения за границей в Средиземном море, борьбе с нелегальной миграцией и не позволить представителям преступных сетей, а также связанным с терроризмом лицам попасть в Евросоюз (ЕС), сообщила Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ).

Одна из главных частей этой операции – поиск и спасение.

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В этой организуемой агентством ЕС по безопасности внешних границ FRONTEX операции с 1 июля будет участвовать 18 литовских пограничников. Они будут распределены на три смены, которые будут каждый месяц меняться.

Местом дислокации литовских пограничников и их катера будет Трапани на Сицилии.

В подобных международных операциях в Средиземном море команды пограничных катеров Литвы уже участвовали в 2010 – 2012 годах.

В прошлом году представители СОГГЛ со своим катером участвовали в направленной против нелегальной миграции операции Poseidon 2018 на острове Лесбос в Греции.

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