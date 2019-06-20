Литовские пограничники отправляются в международную операцию в Средиземном море

Цель этой операции – помочь Италии в осуществлении наблюдения за границей в Средиземном море, борьбе с нелегальной миграцией и не позволить представителям преступных сетей, а также связанным с терроризмом лицам попасть в Евросоюз (ЕС), сообщила Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ).
Одна из главных частей этой операции – поиск и спасение.
В этой организуемой агентством ЕС по безопасности внешних границ FRONTEX операции с 1 июля будет участвовать 18 литовских пограничников. Они будут распределены на три смены, которые будут каждый месяц меняться.
Местом дислокации литовских пограничников и их катера будет Трапани на Сицилии.
В подобных международных операциях в Средиземном море команды пограничных катеров Литвы уже участвовали в 2010 – 2012 годах.
В прошлом году представители СОГГЛ со своим катером участвовали в направленной против нелегальной миграции операции Poseidon 2018 на острове Лесбос в Греции.
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