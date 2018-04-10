Союз пенсионеров Литвы 12 апреля в Вильнюсе проведет шествие, чтобы напомнить правящим об их предвыборном обещании снизить социальное разобщение.
© DELFI / Karolina Pansevič

"Эти постановления правительства не имеет права отменять или останавливать никакая власть и никакие группы интересов", - подчеркивают организаторы шествия, прибавив, что они выступают за согласие с работающими, за честную зарплату и справедливые социальные выплаты.

"Не дадим внести разлад в отношения между литовской молодежью и старшим поколением!" - заявляют члены вильнюсской общины Бочай, которые получили разрешение на проведение шествия в столице. 12 апреля в 12 ч. на площади С.Даукантаса, напротив президентского дворца, состоится митинг.

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На мероприятии выступят депутаты Литвы, представители общины Бочай, Литовской ассоциации пожилых людей, профсоюзов и других общественных организаций.

После принятия резолюции участники митинга пойдут по ул. Университето до площади Винцаса Кудирки, где вручат свои требования правительству.

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