Организующий митинг и шествие Союз пенсионеров Литвы Bočiai также призывает власти отказаться от выплат из Фонда социального страхования (Sodra) в частные пенсионные фонды.

Акция протеста началась в полдень возле Президентского дворца, потом состоится шествие до здания правительства.

"Мы требуем снижения уровня бедности и неравенства", - написано на одном из плакатов, которые принесли участники митинга.

С января этого года пенсии уже были повышены в результате индексирования, в этом году они тоже увеличатся в разультате перерасчета на баллы в соответствии с новым порядком. Планируется, что в этом году средняя пенсия по старости, при наличии обязательного стажа, составит примерно 332 евро - это на 30 евро больше, чем в конце 2017 года. Однако представители Союза пенсионеров Bociai напоминают, что Литовский союз крестьян и зеленых (ЛСКЗ) перед выборами в сейм обещал повысить пенсии на 40 евро.

Лидер ЛСКЗ Рамунас Карбаускис говорит, что требования участников митинга вполне законны.

Он подчеркнул, что пенсии уже повышены и еще будут повышаться, потому что они "действительно слишком низкие".

"Я могу лишь от имени политиков извиниться за то, что столько лет над пенсионерами издевались, но нынешние власти видят необходимость обеспечить людям доходы, которые позволили бы им вести достойное существование. Мы делаем все и будем делать все, чтобы пенсии повышались и в дальнейшем", - сказал Р. Карбаускис.

По его словам, конкретно о том, как будут увеличиваться пенсии, "расскажет премьер в ближайшее время".