Литовские метеорологи зафиксировали один из самых теплых сентябрей с 1961 года

Средняя температура в сентябре в этом году была 14,8 градусов тепла - на 2,6 выше обычной многолетней средней температуры в этом месяце.

До этого самый теплый сентябрь был зафиксирован только в 1975 году, когда средняя температура была плюс 14,9 градуса.

По словам климатолога Донатаса Валюкаса, особенно теплыми были последние 10 дней сентября.

"Особенным теплом отличилась третья декада месяца, которая стала самой теплой за период с 1961 года", - сказал климатолог.

"Средняя температура этой декады в Литве была 15,3 градуса, а это на 4,5 выше обычной многолетней нормы", - сказал он.

По словам Д.Валюкаса, в сентябре установлены два новых рекорда суточных температур. 16 сентября в Варене столбики термометров поднялись до плюс 27,4 градуса - на 0,1 выше прежнего рекорда, зафиксированного в Варене в 1964 году.

26 сентября в Мариямполне было зафиксировано плюс 26,4 градуса - на 1,3 выше, чем в 1975 году в Биржай.