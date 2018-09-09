"Рев оленей во время гона можно услышать с августа по ноябрь, но самый активный период гона приходится на сентябрь. По этому случаю Государственная служба лесничества организует в 14-ти региональных отделах бесплатные поездки в лес. Ими будут руководить опытные лесничие– охотники", – сказано в пресс-релизе службы.
Такие мероприятия организуют для желающих в лесничествах Алитусского, Аникщяйского, Йонишкского, Юрбаркского, Кайшядорского, Каунасского, Кретонгского, Пакруойского, Паневежского, Рокишкского, Шяуляйского, Шилутского, Тракайского и Укмергского регионов.
Желающие принять участие в такое поездке должны предварительно зарегистрироваться в конкретном отделении лесничества.
Поездки будут проводиться рано утром или поздно вечером.
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