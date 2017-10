Это уже вторая группа военных, состоящая из представителей батальона, сообщило министерство обороны. "В этом году мы больше будем ориентироваться на совершенствование работы украинских инструкторов, на наблюдении и анализе их действий, на совершаемых ими ошибках, а не на самом их обучении", - сказал старший капитан группы Викторас Буйва. В течение двух месяцев на находящемся в Западной Украине полигоне Яворив литовские военные будут обучать украинцев планированию операций, проводить и оценивать учения, стрельбы и прочее. Литовские военные инструкторы с августа 2015 года принимают участие в подготовке украинских военных. Они не участвуют в боевых действиях и антитеррористических операциях в Украине. Военно-обучающая операция нацелена на обучение бойцов вооруженных сил Украины.

