Литовские и американские военные проводят разведку дна Балтийского моря

Военно-морские силы (ВМС) Литвы вместе с американскими военными в четверг приступили к исследованию дна и побережья Балтийского моря.
© DELFI / Rita Gečiūnaitė

"Это делается для того, чтобы мы в своих водах чувствовали себя полноправными хозяевами", – сказал BNS заместитель командующего штаба ВМС Литвы по вопросам сотрудничества гражданских и военных лиц Рамунас Кажярскис.

В ходе работы по осмотру пляжей лодка литовских военных будет плавать с оборудованием для исследования дна.

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Работы наблюдения на берегу и пляжах будут осуществлять группы литовских и американских военных.

Работы планируется осуществлять в светлое время суток и завершить к 27 сентября, а собранная информация будет использоваться в военных целях и будет передана морякам.

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